Непогода бушевала в Днепропетровской области: повреждены автомобили и крыша магазина

С последствиями непогоды в регионе боролись отряды спасателей

Непогода бушевала в Днепропетровской области: повреждены автомобили и крыша магазина Журавель Максим 2019-03-12T12:58:00+02:00 Днепр С последствиями непогоды в регионе боролись отряды спасателей









В частности, как сообщили в пресс-службе ГСЧС области, вчера на улице Короленко в Шевченковском районе Днепра а четыре припаркованные на обочине автомобиля упало дерево. Также из-за падения были повреждены линии электропередач.

"Похожие случаи произошли и в других районах области: Петропавловском, Петриковском, Софиевском, а также в городах Марганец, Новомосковск и Каменское. К счастью, в результате падения деревьев никто не пострадал", – рассказали в ГСЧС области.

В общей сложности, в результате непогоды были повреждены 10 автомобилей и в городе Апостолово – крыша магазина на площади в тысячу "квадратов".

Ранее мы писали о том, что в Украине в результате непогоды были обесточены 537 населенных пунктов.

Мы также сообщали, что в Днепропетровской области со скользкой дороги сносило автомобили.

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