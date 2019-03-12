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Непогода бушевала в Днепропетровской области: повреждены автомобили и крыша магазина

Сегодня, 12:58

С последствиями непогоды в регионе боролись отряды спасателей

Непогода бушевала в Днепропетровской области: повреждены автомобили и крыша магазина Днепр С последствиями непогоды в регионе боролись отряды спасателей

В Днепропетровской области спасатели продолжают бороться с последствиями непогоды, которая 11 марта накрыла всю Украину.

В частности, как сообщили в пресс-службе ГСЧС области, вчера на улице Короленко в Шевченковском районе Днепра а четыре припаркованные на обочине автомобиля упало дерево. Также из-за падения были повреждены линии электропередач.

"Похожие случаи произошли и в других районах области: Петропавловском, Петриковском, Софиевском, а также в городах Марганец, Новомосковск и Каменское. К счастью, в результате падения деревьев никто не пострадал", – рассказали в ГСЧС области.

В общей сложности, в результате непогоды были повреждены 10 автомобилей и в городе Апостолово – крыша магазина на площади в тысячу "квадратов".

Ранее мы писали о том, что в Украине в результате непогоды были обесточены 537 населенных пунктов.

Мы также сообщали, что в Днепропетровской области со скользкой дороги сносило автомобили.

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Тег Днепр, спасатели, непогода, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

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