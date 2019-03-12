Непогода бушевала в Днепропетровской области: повреждены автомобили и крыша магазина
С последствиями непогоды в регионе боролись отряды спасателей
В частности, как сообщили в пресс-службе ГСЧС области, вчера на улице Короленко в Шевченковском районе Днепра а четыре припаркованные на обочине автомобиля упало дерево. Также из-за падения были повреждены линии электропередач.
"Похожие случаи произошли и в других районах области: Петропавловском, Петриковском, Софиевском, а также в городах Марганец, Новомосковск и Каменское. К счастью, в результате падения деревьев никто не пострадал", – рассказали в ГСЧС области.
В общей сложности, в результате непогоды были повреждены 10 автомобилей и в городе Апостолово – крыша магазина на площади в тысячу "квадратов".
Ранее мы писали о том, что в Украине в результате непогоды были обесточены 537 населенных пунктов.
Мы также сообщали, что в Днепропетровской области со скользкой дороги сносило автомобили.
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