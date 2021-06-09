Непогода не покидает Днепр: в городе обвалилась набережная, улицы превратились в реки (видео)

Днепр до сих пор страдает от последствий непогоды – какая ситуация в городе, видео потопа

После очередных проливных дождей Днепр продолжает затапливать и размывать. На улицах образовались целые реки, из-за воды обвалилась набережная.

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Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

На видео видно, что на городской набережной рухнул забор и тротуарная плитка. Сейчас все это в воде.

Кроме того, на проезжей части в городе стоит вода, на некоторых улицах уровень достигает верхней части колес. Авто медленно плывут по воде.

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Напомним, после потопа в Днепре в четырех местах провалился асфальт. Ямы образовались на улице Яворницкого в районе дома 33.

Также сообщалось, что во Львовской области из-за продолжительных ливней в Червонограде затопило подвалы больницы и жилых домов.

Кроме того, в результате непогоды 2 июня 50 населенных пунктов в трех областях остались без света.