Непогода в Днепропетровской области: автомобили сносило с трассы
За двое суток спасатели освободили из снежного плена два грузовика и автобус
В Днепропетровской области спасатели при помощи тяжелой техники продолжают бороться с последствиями непогоды. Так, буквально за два дня из снежных заносов они достали три автомобиля: "Газель", грузовик и автобус. К счастью, все происшествия обошлись без пострадавших.
Первый случай произошел во вторник, 15 января, в Верходнепровском районе в селе Посуньки, где спасатели вытащили из снежного плена автомобиль "Газель", который снесло с проезжей части. При помощи буксировочного троса, а также пожарной машины, малотоннажный автомобиль удалось освободить.
Уже в среду, 16 января, около 15:00 в Пятихатском районе спасатели помогли гражданину Турции, который на автомобиле Renault не справился с управлением на скользкой дороге, вследствие чего слетел на обочину.
"Прибыв на место происшествия, личный состав подразделения ГСЧС с помощью буксировочного троса и пожарного автомобиля вытащили грузовик и отбуксировали на твердое покрытие дороги. В результате этого происшествия водитель и его автомобиль не получили повреждений", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
Уже в 21:32 на горячую линию спасателей поступило сообщение о том, что в городе Вольногорске водитель автобуса не справился с управлением и застрял на обочине.
"Сотрудники ГСЧС обнаружили автобус ПАЗ, который оказался в снежном сугробе на обочине проезжей части. Оценив обстановку, пожарные с помощью буксировочного троса и пожарного автомобиля вытащили автобус. Пострадавших нет", — отметили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Напомним, в Украине последние дни ударили морозы и пришли снегопады. В южных областях местами выпала месячная норма осадков. Из-за непогоды было ограничено движение на нескольких трассах Приазовья.
Ранее мы писали о том, что из-за сильных снегопадов, метелей и гололедицы было ограничено движение транспорта по ряду дорог государственного значения в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях Украины.
Тем временем, запорожских дорожников перевели на круглосуточный режим работы. Рабочим предстоит активно предотвращать гололед на дорогах.
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