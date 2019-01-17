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Непогода в Днепропетровской области: автомобили сносило с трассы

Сегодня, 22:30

За двое суток спасатели освободили из снежного плена два грузовика и автобус

Пятихатский район. Из заснеженного кювета вытащили Renault. Фото: dp.dsns.gov.ua
Пятихатский район. Из заснеженного кювета вытащили Renault. Фото: dp.dsns.gov.ua.
Непогода в Днепропетровской области: автомобили сносило с трассы https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0e3/c63/5c40e3c63f7b8.png https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0e3/c63/5c40e3c63f7b8.png Днепр За двое суток спасатели освободили из снежного плена два грузовика и автобус

В Днепропетровской области спасатели при помощи тяжелой техники продолжают бороться с последствиями непогоды. Так, буквально за два дня из снежных заносов они достали три автомобиля: "Газель", грузовик и автобус. К счастью, все происшествия обошлись без пострадавших.

Первый случай произошел во вторник, 15 января, в Верходнепровском районе в селе Посуньки, где спасатели вытащили из снежного плена автомобиль "Газель", который снесло с проезжей части. При помощи буксировочного троса, а также пожарной машины, малотоннажный автомобиль удалось освободить.

Уже в среду, 16 января, около 15:00 в Пятихатском районе спасатели помогли гражданину Турции, который на автомобиле Renault не справился с управлением на скользкой дороге, вследствие чего слетел на обочину.

"Прибыв на место происшествия, личный состав подразделения ГСЧС с помощью буксировочного троса и пожарного автомобиля вытащили грузовик и отбуксировали на твердое покрытие дороги. В результате этого происшествия водитель и его автомобиль не получили повреждений", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Уже в 21:32 на горячую линию спасателей поступило сообщение о том, что в городе Вольногорске водитель автобуса не справился с управлением и застрял на обочине.

"Сотрудники ГСЧС обнаружили автобус ПАЗ, который оказался в снежном сугробе на обочине проезжей части. Оценив обстановку, пожарные с помощью буксировочного троса и пожарного автомобиля вытащили автобус.  Пострадавших нет", — отметили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Напомним, в Украине последние дни ударили морозы и пришли снегопады. В южных областях местами выпала месячная норма осадков.  Из-за непогоды было ограничено движение на нескольких трассах Приазовья.

Ранее мы писали о том, что из-за сильных снегопадов, метелей и гололедицы было ограничено движение транспорта по ряду дорог государственного значения в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях Украины.

Тем временем, запорожских дорожников перевели на круглосуточный режим работы. Рабочим предстоит активно предотвращать гололед на дорогах.

снегопад, непогода, снежные заносы

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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