Непогода в Днепропетровской области: спасатели выручали водителей из снежного плена

Сегодня, 12:28

Водители все чаще становятся заложниками стихии из-за снежного циклона

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

В Днепропетровской области из-за резкого ухудшения погоды водители все чаще становятся заложниками стихии. Причиной тому послужил снежный циклон, который накрыл Днепр и область.

Так, в субботу, 1 декабря, на трассе Знаменка – Луганск – Изварино грузовой автомобиль Foton слетел в кювет. Происшествие случилось около 20:00. Немногим позже, примерно в 21:00, в Кривом Роге на ул. Нагорной скорая помощь застряла в снежном сугробе.

В 22:55 на пульт спасателей поступило сообщение о том, что в Апостоловском районе автомобиль Mitsubishi из-за обледенения дороги съехал в кювет.

"Прибыв на место происшествия, спасатели вытащили автомобиль с помощью буксировочного троса. Вследствие этих трех дорожно-транспортных происшествий никто не пострадал", — отметили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Аналогичное происшествие случилось и в Софиевском районе. Не справившись с управлением на скользкой дороге, водитель слетел в кювет. Вытаскивать автомобиль Renault Premium спасателям пришлось при помощи тросов и пожарной машины. Водитель грузовика не пострадал.

Напомним, ранее в городе Вишневое под Киевом на территории школы №4 рухнула крыша спортзала. Во время инцидента внутри спорткомплекса находились около 30 детей. Позже министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов объяснил, что крыша нового спортзала рухнула из-за снегопада.

А в Запорожской области в селе Охримовка, шквальный ветер сорвал крышу со здания школы: "Новую кровлю, которая была в этом году построена над актовым залом школы, сорвало и перекинуло во двор учебного заведения".

Место происшествия обследовала специальная комиссия, которая пришла к выводу, что экзамен погодой не выдержала старая кирпичная кладка верхних рядов актового зала.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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