Ночной пожар в Кривом Роге унес жизнь ребенка: появилось видео

Пламя охватило 40 "квадратов" площади дачного дома

В Кривом Роге в одном из дачных домов произошел масштабный пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело ребенка, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

О пожаре на территории садоводческого общество "Мичуринец" Довгинцевского района города спасателям стало известно сегодня в 03:35. Как выяснилось, пламя вспыхнуло внутри дачного дома. В 05:00 спасатели локализовали пожар, а в 06:10 его ликвидировали. Несмотря на усилия спасателей, огонь уничтожил дачный дом на общей площади 40 "квадратов".

"На пожаре обнаружено тело ребенка без признаков жизни (мальчик 2008 года рождения), а также пострадала женщина 1945 года (получила ожоги 2 степени конечностей и туловища), от госпитализации отказалась", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели отметили, что к ликвидации пожара было привлечено девять человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

Как сообщалось, четверо детей погибли на пожаре в Одесской области из-за халатности родителей.

Также мы сообщали о мощном пожаре на складе секонд-хенда в Киевской области.

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.

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