Ночью в Днепре дотла сгорел Lexus: опубликованы фото и видео

Сегодня, 13:42

Огонь был настолько силен, что у стоявшего рядом Daewoo оплавился бампер 

Фото: Информатор
Фото: Информатор

В ночь на 18 сентября на улице Мандрыковской в Соборном районе Днепра загорелась иномарка – около 4:00 спасатели получили сообщение о вспыхнувшем Lexus. Об этом сообщили областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В результате происшествия "японец" был полностью уничтожен огнем, его салон выгорел, а корпус автомобиля от воздействия большой температуры оплавился.

"Уничтожен автомобиль Lexus IS-200, и поврежден автомобиль Daewoo Lanos. Локализовать пожар удалось в 4:18, ликвидировать – 4:27", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе ГСЧС.

Также сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания будут устанавливать правоохранители.

Видео: Информатор

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре на автобазе вспыхнул сильный пожар, который тушили  десятки спасателей.

Также мы писали о пожаре в одном из частных домов Днепра, во время которого погибли мужчина и женщина 1956 года рождения.
пожар, Днепр, lexus, Daewoo

Вы сейчас просматриваете новость "Ночью в Днепре дотла сгорел Lexus: опубликованы фото и видео". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области на ходу загорелся пассажирский автобус

Сегодня, 12:59

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки

Донбасс

Фото: pixabay.com

В Донецкой области во время пожара погиб мужчина

Сегодня, 10:21

Огонь охватил одноэтажный жилой дом
Загрузка...

Другие регионы

Фото: AFP

Жуткий пожар произошел в Житомирской области: погибли два человека

Вчера, 13:48

Тела мужчин вытащили из дома до приезда спасателей

Днепр

Фото: пресс-служба ГСЧС

Смертельный пожар в Кривом Роге: погибли ребенок и двое взрослых

Вчера, 09:54

Медики не сумели спасти жизнь девятилетнего мальчика
Загрузка...