Ночью в Днепре дотла сгорел Lexus: опубликованы фото и видео
Огонь был настолько силен, что у стоявшего рядом Daewoo оплавился бампер
В ночь на 18 сентября на улице Мандрыковской в Соборном районе Днепра загорелась иномарка – около 4:00 спасатели получили сообщение о вспыхнувшем Lexus. Об этом сообщили областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В результате происшествия "японец" был полностью уничтожен огнем, его салон выгорел, а корпус автомобиля от воздействия большой температуры оплавился.
"Уничтожен автомобиль Lexus IS-200, и поврежден автомобиль Daewoo Lanos. Локализовать пожар удалось в 4:18, ликвидировать – 4:27", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе ГСЧС.
Также сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания будут устанавливать правоохранители.
Видео: Информатор
Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре на автобазе вспыхнул сильный пожар, который тушили десятки спасателей.
Также мы писали о пожаре в одном из частных домов Днепра, во время которого погибли мужчина и женщина 1956 года рождения.
Вы сейчас просматриваете новость "Ночью в Днепре дотла сгорел Lexus: опубликованы фото и видео". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"