Ночью в Днепре дотла сгорел Lexus: опубликованы фото и видео

Огонь был настолько силен, что у стоявшего рядом Daewoo оплавился бампер

В ночь на 18 сентября на улице Мандрыковской в Соборном районе Днепра загорелась иномарка – около 4:00 спасатели получили сообщение о вспыхнувшем Lexus. Об этом сообщили областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.













В результате происшествия "японец" был полностью уничтожен огнем, его салон выгорел, а корпус автомобиля от воздействия большой температуры оплавился.

"Уничтожен автомобиль Lexus IS-200, и поврежден автомобиль Daewoo Lanos. Локализовать пожар удалось в 4:18, ликвидировать – 4:27", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе ГСЧС.

Также сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания будут устанавливать правоохранители.

Видео: Информатор

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре на автобазе вспыхнул сильный пожар, который тушили десятки спасателей.

Также мы писали о пожаре в одном из частных домов Днепра, во время которого погибли мужчина и женщина 1956 года рождения.