Новое массовое отравление детей на школьной линейке произошло в Новомосковске

Вчера, 13:43

На мероприятии, посвященном Дню памяти и примирения, стало плохо 19 ученикам

Архивное фото
Архивное фото

В городе Новомосковск Днепропетровской области на школьной линейке, приуроченной ко Дню памяти и примирения, которая проходила в школе №6, внезапно стало плохо 19 ученикам. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, руководство сразу вызвало спасателей и медиков.

Как стало известно, школьную столовую дети в этот день еще не посещали. Дети почувствовали головокружение, а позже у 18 учеников врачи диагностировали вегетососудистый пароксизм. К счастью, обошлось без госпитализации.

Однако одного школьника бригада скорой помощи все же доставила в больницу с невротической реакцией (состояние после потери сознания). На месте работают правоохранители и специалисты ГСЧС, которые выясняют причины инцидента.

Напомним, утром 8 мая массовое отравление произошло и на школьной линейке в Черкассах – там были госпитализированы более 50 человек, причина инцидента до сих пор остается невыясненной.

На место инцидента уже вылетел премьер-министр Владимир Гройсман вместе с и.о. главы Минздрава Ульяной Супрун, а президент Украины Петр Порошенко поручил разобраться в причинах отравления.
школа, отравление, новомосковск

Вы сейчас просматриваете новость "Новое массовое отравление детей на школьной линейке произошло в Новомосковске". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Порошенко поручил разобраться с отравлением детей в Черкассах: в город срочно вылетел Гройсман (дополнено)

Вчера, 13:15

Президенту Украины доложили о чрезвычайной ситуации, которая сложилась в одной из черкасских школ

Другие регионы

Скриншот

Массовое отравление в школе Черкасс: полиция открыла уголовное производство

Вчера, 12:37

Дело открыто по статье о нарушении санитарных норм по предотвращению массовых отравлений
Загрузка...

Донбасс

Фото: pixabay.com

Двести тысяч детей учатся под пулями на Донбассе - ЮНИСЕФ

6 Мая, 01:20

За последние четыре года конфликта в Украине уничтожены и повреждены сотни школ

Запад

Фото: кадр из видео

В Тернопольской области из-за затянувшегося ремонта школы дети учатся в здании с протекающей крышей

4 Мая, 03:21

Местные жители уверены, что ремонтники попросту вывезли закупленные стройматериалы
Загрузка...