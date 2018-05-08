Новое массовое отравление детей на школьной линейке произошло в Новомосковске

В городе Новомосковск Днепропетровской области на школьной линейке, приуроченной ко Дню памяти и примирения, которая проходила в школе №6, внезапно стало плохо 19 ученикам. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, руководство сразу вызвало спасателей и медиков.

Как стало известно, школьную столовую дети в этот день еще не посещали. Дети почувствовали головокружение, а позже у 18 учеников врачи диагностировали вегетососудистый пароксизм. К счастью, обошлось без госпитализации.

Однако одного школьника бригада скорой помощи все же доставила в больницу с невротической реакцией (состояние после потери сознания). На месте работают правоохранители и специалисты ГСЧС, которые выясняют причины инцидента.

Напомним, утром 8 мая массовое отравление произошло и на школьной линейке в Черкассах – там были госпитализированы более 50 человек, причина инцидента до сих пор остается невыясненной.

На место инцидента уже вылетел премьер-министр Владимир Гройсман вместе с и.о. главы Минздрава Ульяной Супрун, а президент Украины Петр Порошенко поручил разобраться в причинах отравления.