Новый облик Днепра: на базе школы современного искусства откроются мастерские

В Днепре откроются мастерские для улучшения внешнего вида города

В Днепре рассказали о судьбе петиций жителей города. Фото: Днепр Час

Новый облик Днепра: на базе школы современного искусства откроются мастерские Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81f/325/5c581f3257db8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81f/325/5c581f3257db8.jpg 2019-02-25T13:12:00+02:00 Днепр В Днепре откроются мастерские для улучшения внешнего вида города

В Днепре для улучшения внешнего вида города решили открыть творческие мастерские, где начинающие зодчие и дизайнеры смогут создавать свои креативные проекты: здесь заработала Школа современного изобразительного искусства и дизайна имени Вадима Сидура. На ее базе планируют создать различные мастерские. В них горожане смогут приобщиться к созданию нового оформления города.

Так, вскоре на базе Школы появятся эмальерная, скульптурная, керамическая мастерские, а также мастерская графики и дизайна. Сама же Школа, которая разместилась в стенах Музея украинской живописи, станет платформой, на которой талантливые горожане – студенты-архитекторы, художники и дизайнеры — смогут обмениваться знаниями, опытом и идеями.

"Это школа мастерства, совершенствования профессионализма наших художников, работы которых призваны реанимировать городское пространство. Благодарны Музею украинской живописи, который всячески поддерживает нашу школу, планируется проводить различные лекции, встречи и семинары", – заявила директор школы Людмила Тверская.

Студенты к появлению в городе пространства, которое под одной крышей соберет множество единомышленников, относятся положительно, отмечая возможность разностороннего обсуждения важных вопросов.

"С моей точки зрения, тенденция очень хорошая. Это начало диалога между управлением, творческой молодежью и горожанами. Все проекты планируют презентовать в формате выставок, круглых столов, творческих воркшопов. Из этого может получиться мощная творческая платформа для людей, которым небезразличен наш город. У них появляется возможность не только фантазировать и проектировать, но и реализовывать свои проекты", — рассказала "Сегодня" Яна Куницкая, старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования и дизайна ПГАСА.

Напомним, ранее креативные украинцы создали приложение, которое поможет бороться с мусором. Приложение содержит рекомендации по утилизации отходов, а также адреса доступных станций приема вторсырья. Также мы сообщали, что одесситка создает скульптуры из камней с берега.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.