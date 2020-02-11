Новый снегопад в Днепре: появились красочные фото и видео

В середине февраля в Днепр вернулась зима – утром 11 февраля люди проснулись в заснеженном городе.

При этом коммунальщики активно работают на улицах и дорогах, однако их усиленная работа не позволила обеспечить бесперебойное движение – на 18-километровом участке дороги было перекрыто движение.

Между тем, несмотря на проблемы, вызванные снегопадом, появилась возможность сделать множество ярких и красочных фото.

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В тренде Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", на Украину 11 февраля обрушился сильный ветер, хотя температура воздуха – не по-зимнему теплая. Из-за непогоды спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 11 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности)", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Также ранее "Сегодня" публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе оставалось около 20 населенных пунктов.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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