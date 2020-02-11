Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

Новый снегопад в Днепре: появились красочные фото и видео

11 февраля, 14:07

Утром днепряне проснулись в новой зимней сказке

В середине февраля в Днепр вернулась зима – утром 11 февраля люди проснулись в заснеженном городе.

При этом коммунальщики активно работают на улицах и дорогах, однако их усиленная работа не позволила обеспечить бесперебойное движение – на 18-километровом участке дороги было перекрыто движение.

Между тем, несмотря на проблемы, вызванные снегопадом, появилась возможность сделать множество ярких и красочных фото.

Реклама

В тренде
Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", на Украину 11 февраля обрушился сильный ветер, хотя температура воздуха – не по-зимнему теплая. Из-за непогоды спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 11 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности)", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Также ранее "Сегодня" публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе оставалось около 20 населенных пунктов.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода снег Днепр снегопад непогода

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Днепре водителя маршрутки застали за странным занятием: появилось видео
В Днепре водителя маршрутки застали за странным занятием: появилось видеоДнепр
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
Как выглядит Днепр после масштабного снегопада: яркие фото
Как выглядит Днепр после масштабного снегопада: яркие фотоДнепр
Погибли блогеры, которые хотели снять увлекательное видео в Кривом Роге
Погибли блогеры, которые хотели снять увлекательное видео в Кривом РогеДнепр
Под Днепром за рулем автобуса с детьми умер водитель: страшное видео
Под Днепром за рулем автобуса с детьми умер водитель: страшное видеоДнепр
На Днепр обрушится сильнейший снегопад: что делать
На Днепр обрушится сильнейший снегопад: что делатьДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...