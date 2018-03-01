Новый тариф: в Днепре подорожает проезд

Проезд в общественном транспорте Днепра подорожает уже после 8 марта. Так, согласно постановлению "Об установлении граничных тарифов на услуги перевозки пассажиров в городе Днепр" тариф на проезд в маршрутках будет составлять 7 гривен.

"Перед Новым годом между Днепровским горсоветом и перевозчиками был подписан меморандум, одним из пунктов которого было повышение граничного тарифа на проезд в некоммунальном общественном транспорте. 1 марта это решение должно быть опубликовано, а дальше дается 10 дней, чтобы были заключены соответствующие договоренности с перевозчиками. Так что проезд подорожает уже после 8 марта", — рассказал председатель Днепропетровского областного комитета профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Андрей Берчук.

Ранее перевозчики просили поднять ценник до 10 грн. На каких маршрутах и на сколько подорожает стоимость поездки, пока неизвестно.

Напомним, в Одессе резко подскочила стоимость проезда в маршрутках.

Также сообщалось, что проезд в маршрутках Киева в ближайшее время может подорожать до 8—9 гривен с 5—6 из-за подорожания топлива. Об этом заявил член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко. По его словам, им или придется поднимать стоимость, или закрываться. Цена литра дизтоплива с начала осени увеличилась на 14,6% — до 26 грн.