Новый взрыв Днепре: "адская машинка" разворотила кафе

В ночь на воскресенье, 20 мая, в Днепре прогремел взрыв, в результате которого разворотило фасад кафе. Об этом сообщает Главное управление ГОсЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о взрыве неизвестного предмета возле кафе "Алладин" по улице Гули Королевой Индустриального района города, которое является любимым местом отдыха местных жителей, поступило в Службу спасения около 00:30.

Прибывшие туда спасатели выяснили, что обломками "адской машинки" были повреждены окна, двери и фасад здания. К счастью, погибших и пострадавших не было.

Напомним, это не первый взрыв в Днепре. Так, в ночь на 3 января на бульваре Славы произошел конфликт между мужчинами с применением боевой гранаты. Один мужчина бросил другому под ноги РГД-5. Пострадавшего увезли в больницу с множественными осколочными ранениями.

В декабре 2017-го неизвестный предмет взорвался в многоэтажке по ул. Данила Галицкого. Пострадала женщина, сотрудник полиции.

А в ноябре 2017-го в Днепре пятеро полицейских получили ранения в результате взрыва гранат на месте преступления. Во время выезда на вызов "квартирная кража" подозреваемые начали оказывать сопротивление. Они применили гранаты Ф-1 и РГД-5 и огнестрельное оружие.