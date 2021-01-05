Обложил "данью" грузоперевозчиков: в Днепропетровской области задержали копа

Он требовал 40 тысяч гривен ежемесячно

В Днепропетровской области разоблачили правоохранителя, который требовал взятки от представителей коммерческих структур в сфере грузовых перевозок.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, фигурант предложил руководителю транспортной компании платить ежемесячную "дань" в размере 40 000 гривен. За эти суммы он обещал не наказывать за перевозку слишком тяжелых грузов.

Отмечается, что из-за его действий разрушалось покрытие местных автодорог, на которые тратятся миллионы бюджетных средств.

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Полицейского задержали на улице во время получения взятки. Ему скоро сообщат о подозрении и выберут меру пресечения.

Напомним, ранее в Умани Черкасской области разоблачили во взяточничестве начальника одного из секторов Уманского отдела полиции и его посредника.

Кроме того, бывший коп пытался за 1 млн долларов "купить" должность начальника полиции Ровенской области.

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