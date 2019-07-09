Один из вузов Днепра попал в десятку лучших университетов Украины

Днепровская политехника оказалась на восьмом месте среди 200 "конкурентов"

Национальный технический университет "Днепровская политехника". Фото: dpchas.com.ua.

В сети был опубликован рейтинг из 200 лучших университетов страны, в который попали 14 представителей Днепра. Лучшим из них оказался Национальный политехнический университет "Днепровская политехника", который занял восьмое место списка.

Как сообщили в пресс-службе центра международных проектов "Еврообразование", во время составления рейтинга эксперты принимали во внимание тенденции развития университетов, наработанные международной Конференцией IREG 2019.

"Экспертная оценка качества научно-педагогического потенциала и качества обучения с суммарным весом 15% проводилось по следующим критериям: уровень базовой, общеобразовательной подготовки студентов, уровень профессиональной подготовки, уровень практического владения информационными технологиями, востребованность выпускников вузов рынком труда", — рассказали в пресс-службе центра.

Стоит добавить, что Днепровский университет имени Гончара оказался на 14-м месте, а 15-е заняла Национальная металлургическая академия.

Напомним, что недавно Минобразования заявило о намерении создать систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов и профтехов.

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