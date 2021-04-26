Одна за троих: днепровские коммунальщики сократили время удаления аварийных деревьев благодаря современной машине

Теперь на такие работы у коммунальщиков уходит гораздо меньше времени, сам процесс удаления деревьев стал более безопасным

В Днепре представили современную машину для удаления аварийных деревьев – это высокопроизводительный телескопический манипулятор. В Европе таких авто около десяти, а в Украине такая машина – единственная.

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Среди ее основных преимуществ – способность удалять крупногабаритные деревья без привлечения дополнительной техники и альпинистов.

"Благодаря такой современной технике можем удалять деревья любой высоты без привлечения вышки, кранов и тому подобное. Сам процесс достаточно быстрый, независимо от того, есть ли рядом линии электропередач. Например, если раньше на удаление большого дерева необходимо было до 5-6 часов, то сейчас – 45 минут. Спиленная ветвь плавно опускается. А раньше были такие случаи, когда ветвь падала с высоты на асфальт и наносила повреждения. Словом, сейчас этот процесс – максимально быстрый и безопасный. В планах на этот год удалить 2,5 тыс. сухих и аварийных деревьев, взамен высадить – 10, 5 тыс. новых", – рассказал заместитель городского головы Михаил Лысенко 26 апреля во время удаления большого дерева по ул. Передовой.

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Удаленное дерево сразу попадает в современную мощную дробилку на переработку. После всех работ место проведенных работ – убрано от веток.

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Машина "Bobcat TR60.250" – высокопроизводительный телескопический манипулятор с поворотной платформой, который способен поднимать грузы на высоту до 25 метров. Оснащенный выносными опорами подъемник обеспечивает отличную безопасность и устойчивость во время проведения работ.

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Главный бригадир подрядной организации, которая обрезает и удаляет дерева, Роман Нюнин отметил: "Работой новенькой современной машины, собственно и самим процессом удаления дерева, управляет водитель-оператор. Техника разлагается быстро, в течение 30 секунд: выводится стрела, фриза возвышается к ветке. После, убедившись, что захват ветви хороший, ее спиливают. В кабине оператора есть экран для четкого отслеживания процесса. Эта машина будет применяться прежде всего для спиливания высоких и тяжелых деревьев, в том числе и тополей. Среди преимуществ этого телескопического манипулятора – возможность работать в труднодоступных местах, не применяя кран, тросы, шарманку и другую дополнительную технику и человеческий ресурс".

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