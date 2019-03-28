Ограбил двух пенсионеров: в Никополе задержали дерзкого грабителя
Мужчине грозит от четырех до шести лет лишения свободы
В Никополе правоохранители задержали мужчину, который ограбил двух пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Как выяснилось, первого пострадавшего мужчина выследил в аптеке и последовал за ним дальше по городу. В безлюдном месте он подошел к пенсионеру и сказал, что ему в аптеке ему неверно дали сдачу. Когда дедушка достал деньги из кармана, грабитель выхватил их и телефон, после чего убежал. Во второй раз вор выследил потерпевшего на рынке и действовал по такой же схеме. В тот раз он вырвал из рук потерпевшего деньги и пенсионное удостоверение.
Как выяснили полицейские, 44-летний мужчина уже был ранее неоднократно осужденным.
"26 марта следственным совместными действиями с местной прокуратурой ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж)", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от четырех до шести лет лишения свободы.
Напомним, недавно в Днепре на прохожего набросились двое мужчин, избили его и ограбили. Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные ограбили местного жителя – у него отняли сумку, в которой было 100 тысяч долларов.
А в Харьковской области полицейские оперативно раскрыли дерзкое ограбление – в Изюме трое парней ворвались в частный дом, избили хозяина и его друга, а потом вынесли технику – сабвуфер и монитор от компьютера.
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