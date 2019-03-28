Ограбил двух пенсионеров: в Никополе задержали дерзкого грабителя

Мужчине грозит от четырех до шести лет лишения свободы

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Ограбил двух пенсионеров: в Никополе задержали дерзкого грабителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9dd/0e4/5c99dd0e4d3f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9dd/0e4/5c99dd0e4d3f2.jpg 2019-03-28T15:54:00+02:00 Днепр Мужчине грозит от четырех до шести лет лишения свободы

В Никополе правоохранители задержали мужчину, который ограбил двух пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Как выяснилось, первого пострадавшего мужчина выследил в аптеке и последовал за ним дальше по городу. В безлюдном месте он подошел к пенсионеру и сказал, что ему в аптеке ему неверно дали сдачу. Когда дедушка достал деньги из кармана, грабитель выхватил их и телефон, после чего убежал. Во второй раз вор выследил потерпевшего на рынке и действовал по такой же схеме. В тот раз он вырвал из рук потерпевшего деньги и пенсионное удостоверение.

Как выяснили полицейские, 44-летний мужчина уже был ранее неоднократно осужденным.

"26 марта следственным совместными действиями с местной прокуратурой ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж)", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Днепре на прохожего набросились двое мужчин, избили его и ограбили. Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные ограбили местного жителя – у него отняли сумку, в которой было 100 тысяч долларов.

А в Харьковской области полицейские оперативно раскрыли дерзкое ограбление – в Изюме трое парней ворвались в частный дом, избили хозяина и его друга, а потом вынесли технику – сабвуфер и монитор от компьютера.

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