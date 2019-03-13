Ограбили и ранили юношу: в Днепре копы задержали двух мужчин
Пострадавшего госпитализировали в больницу
В Днепре полицейские задержали двух мужчин, которые напали на несовершеннолетнего парня, ранили и ограбили его. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.
Как стало известно, грабителями оказались местные жители 21 и 32 лет. 11 марта они напали на парня, ранили его руку и отобрали у него мобильный телефон. После преступления они скрылись с места на автомобиле.
Благодаря оперативным действиям полицейских, задержать грабителей удалось в тот же день. Их доставили в Новокодакское отделение полиции, а потерпевшего – в городскую больницу.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.187 УК Украины ("Разбой"). Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчинам грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества", – отметили в отделе коммуникации Патрульной полиции области.
Напомним, недавно в Днепре на прохожего напали два мужчины, избили его и отобрали 1,5 тысячи гривен и два мобильных телефона.
Также мы сообщали, что в Днепре мужчина напал на женщину, жестоко ее избил и отнял телефон.
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