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Ограбили и ранили юношу: в Днепре копы задержали двух мужчин

Сегодня, 13:14

Пострадавшего госпитализировали в больницу

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.
Ограбили и ранили юношу: в Днепре копы задержали двух мужчин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8e5/df1/5c88e5df14675.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8e5/df1/5c88e5df14675.jpg Днепр Пострадавшего госпитализировали в больницу

В Днепре полицейские задержали двух мужчин, которые напали на несовершеннолетнего парня, ранили и ограбили его. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

Как стало известно, грабителями оказались местные жители 21 и 32 лет. 11 марта они напали на парня, ранили его руку и отобрали у него мобильный телефон. После преступления они скрылись с места на автомобиле.

Благодаря оперативным действиям полицейских, задержать грабителей удалось в тот же день. Их доставили в Новокодакское отделение полиции, а потерпевшего – в городскую больницу.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.187 УК Украины ("Разбой"). Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчинам грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества", – отметили в отделе коммуникации Патрульной полиции области.

Напомним, недавно в Днепре на прохожего напали два мужчины, избили его и отобрали 1,5 тысячи гривен и два мобильных телефона.

Также мы сообщали, что в Днепре мужчина напал на женщину, жестоко ее избил и отнял телефон.

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Тег ограбление, грабители, Днепр, задержание, ранения, юноша

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АВТОР:

Журавель Максим

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