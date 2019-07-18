Олимпиада гениев в США: украинские школьники завоевали призы и медали
Ученики из Одессы и Днепропетровской области заняли несколько призовых мест
На Олимпиаде гениев, которая проходила в США, украинские школьники из Одессы и Днепропетровской области достигли заметных успехов – днепряне завоевали две серебряных и бронзовую медали, а одесситка заняла призовое четвертое место.
Украинцы участвовали в соревнованиях, где их соперниками были 1000 участников со всего мира.
В результате, 15-летняя днепрянка София Русакевич на занятиях по химии предложила формулу "умной" краски, которая поможет защитить металл от коррозии.
15-летний Андрей Горбонос выступил с разработкой, которая позволит электромобилям дольше передвигаться без подзарядки.
А 16-летняя школьница из Новомосковска Полина Деркач полагает, что ее способ переработки полиэтилена позволит сделать мир чище.
Ранее мы писали, что в школе Днепропетровской области после ремонта появится стадион и 825 мест. Здание школы не ремонтировали на протяжении 60 лет.
Также напомним, что Гройсман посетил школу в Мариуполе, где работает самый молодой в Украине директор.
Тем временем, в Катаре открыли первый стадион, построенный для ЧМ-2022. Матчем открытия арены "Аль-Вакра" стала финальная игра Кубка эмира Катара.
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