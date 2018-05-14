Омелян: "То, что небо над Днепром закрыто – постыдная ситуация"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время визита в Днепр 14 мая рассказал о возможных совместных планах правительства, мэрии и области в отношении аэропорта и достройки объездной дороги в городе. Ситуацию с фактически закрытым небом над Днепром министр Омелян назвал постыдной. Нынешние цены на билет из Киева в Днепр составляют 10–14 тысяч грн, – передает 49000.com.ua.

"То, что небо над Днепром закрыто, — постыдная ситуация. Над городом, который продуцирует современные космические технологии мирового уровня. Люди не могут сюда долететь или платят бешеные деньги. Совместно с правительством, мэрией и областью нужно четко понимать финансовый ресурс. Мы выходим из логики, по которой взлетные полосы должно строить государство. Остальное — терминалы, сопутствующие услуги — может эффективно создавать бизнес", — заявил Владимир Омелян во время пресс-конференции.

По подсчетам министра, строительство аэропорта с нуля может занять около двух лет. Напомним, что в марте этого года владелец группы DCН Александр Ярославский подтвердил свои планы построить в Днепре современный международный аэропорт. Также, по словам Владимира Омеляна, украинское правительство намерено продолжать финансирование достройки объездной дороги в Днепре.

"Мы уже выделили деньги в прошлом году. Будем выделять и в этом", — добавил министр.

Вместе с тем, по предварительной информации, 17 мая ожидается рабочий визит в Днепр президента Украины Петра Порошенко. Не исключено, что глава государства проведет широкое совещание по достройке в городе ряда важных инфраструктурных объектов. Речь идет об объездной дороге и международном аэропорте. В планах у главы государства — лично проконтролировать состояние дел по развитию этих важнейших не только для Днепра, но и для всей Украины объектов.

Ранее Омелян озвучил сроки, когда закончится ремонт трассы Одесса – Рени.

Также министр инфраструктуры Владимир Омелян посетил Мариуполь, добравшись до города в плацкарте. Своими впечатлениями от поездки Омелян поделился на странице в Facebook.

"Путешествие плацкартом "Укрзализныци" было нормальным, во время инспекции вагонов запах свежей краски, как в анекдоте, не преследовал. Постель свежая и чистая, вагоны помытые, проводники вежливые. СВ-вагон новый, после капитального ремонта, купе и плацкарт обычные, просто чистые", – написал Омелян. Но не обошлось и без минусов, рассказал министр.

Кроме того, Омелян заявил, что до 2030 года в Украине нужно добиться нулевой смертности детей на дорогах и на 90% снизить общий уровень травматизма. По его слова, на эти цели предусмотрено 35 млрд гривен.