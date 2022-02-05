"Он не будет жестоко мстить". Сестра днепровского стрелка рассказала о его службе в Нацгвардии

Девушка считает, что на такой поступок Артемий мог пойти "из-за чего-то сверхъестественного"

Артемий Рябчук и его сестра Юлия. Фото: коллаж "Сегодня"

Сестра 20-летнего Артемия Рябчука, который устроил жуткую стрельбу в Днепре, заявила, что во время службы ее брат очень изменился и общался не так, как обычно.

Об этом Юлия Рябчук сообщила в интервью Игорю Мосийчуку.

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Девушка рассказала, что Артемий на службе не жаловался, но что-то все-таки изменилось. Парень говорил, что в воинской части все строго.

"Мы заподозрили что-то неладное спустя время: у него изменился лексикон. В переписке он начал писать слова, которые раньше не употреблял. Попросил деньги на ремонт телефона. Сейчас мы уже начинаем подозревать, что телефон у него могли отобрать и общаться от его имени с мамой", – отметила Юлия.

Она добавила, что на такой поступок Артемий мог пойти "из-за чего-то сверхъестественного". Девушка считает, что это был накопительный эффект.

"Что-то его допекло. Он не из тех, кто будет жестоко мстить. Мне страшно представить, что там могло произойти, если он решил, что убийство — единственный выход", — подытожила Юлия.

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Юлия Рябчук в интервью с Игорем Мосийчуком. Скриншот

Что известно о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибло пять человек, еще пять – ранено.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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