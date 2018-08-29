Опасный аттракцион: в Днепре ребенка спасли из надувного шара на воде

Сегодня, 15:34

Девочка находилась внутри шара, когда туда начала затекать вода

 


В Днепре ребенок попал в опасную ситуацию на аттракционе: во время катания в надувной шар начала попадать вода. Девочку вовремя вытащили на берег и спасли.             

Что стало причиной инцидента, работники аттракциона не понимают. По их словам, шары регулярно проверяют, они герметичны и раньше таких случаев не было. Они извинились перед мамой девочки и вернули деньги.               

Как говорит адвокат Андрей Верба, в этом случае владельцев аттракциона, если не будет соответствующего обращения, вряд ли накажут. Но юрист советует: чтобы получить компенсацию за травмы, понесенные во время развлечений – нужно сохранить билет за сеанс. Это основное доказательство, что вы действительно пользовались аттракционом.

Также мы писали, что в Одессе 5-летний мальчик погиб после игры на надувной детской горке, расположенной в парке Горького.

Кроме того, в Краматорске десятилетний мальчик на аттракционе "Скалодром"сорвался с шестиметровой высоты. Ребенок получил закрытый и открытый переломы ног. 
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