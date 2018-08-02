Опубликованы новые фото с места покушения на депутата в Каменском
В Каменском взорвался автомобиль с депутатом горсовета
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
фото sobitie.com.ua, Национальная полиция Украины
Микроавтобус Volkswagen Transporter T4, в котором находился депутат Каменского горсовета Виталий Чернявский, взорвался и загорелся на ходу на пересечении улиц Москворецкой и Сачко 2 августа около 15:20.
Сам депутат остался жив, однако сильно пострадал, передает издание "Событие".
По словам очевидцев ЧП, которые ехали перед микроавтобусом, в котором находился Виталий Чернявский, взрыву и возгоранию транспортного средства предшествовал громкий хлопок, похожий на взрыв заряда взрывчатого вещества.
От силы взрыва в находящихся рядом жилых домах вылетели оконные стекла.
До прибытия скорой первую помощь депутату оказывали небезразличные граждане.
Виталий Чернявский был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи. Как сообщил главврач ГБСМП Ростислав Винар, в данный момент сотрудники лечебного учреждения делают все возможное для его спасения.
"Состояние пациента тяжелое, сильно пострадали левая рука и левая нога. Наши сотрудники делают все возможное чтобы их спасти", – сообщил Ростислав Винар.
Спасатели 7 государственной пожарно-спасательной части осуществляли тушение автомобиля. На месте работали следователи и взрывотехники.
Проводились все необходимые экспертизы и другие следственные действия. К расследованию преступления привлечены сотрудники Департамента стратегических разработок и анализа Нацполиции.
Как сообщили в ГСЧС, салон автомобиля выгорел на площади 7 кв. м. В 15:23 огонь был локализован и в 15:26 – ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.
По факту взрыва в Каменском автомобиля депутата местного горсовета Виталия Чернявского полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15, а также п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц).
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