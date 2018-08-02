Опубликованы новые фото с места покушения на депутата в Каменском

В Каменском взорвался автомобиль с депутатом горсовета

Микроавтобус Volkswagen Transporter T4, в котором находился депутат Каменского горсовета Виталий Чернявский, взорвался и загорелся на ходу на пересечении улиц Москворецкой и Сачко 2 августа около 15:20.

Сам депутат остался жив, однако сильно пострадал, передает издание "Событие".

По словам очевидцев ЧП, которые ехали перед микроавтобусом, в котором находился Виталий Чернявский, взрыву и возгоранию транспортного средства предшествовал громкий хлопок, похожий на взрыв заряда взрывчатого вещества.

От силы взрыва в находящихся рядом жилых домах вылетели оконные стекла.

До прибытия скорой первую помощь депутату оказывали небезразличные граждане.

Виталий Чернявский был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи. Как сообщил главврач ГБСМП Ростислав Винар, в данный момент сотрудники лечебного учреждения делают все возможное для его спасения.

"Состояние пациента тяжелое, сильно пострадали левая рука и левая нога. Наши сотрудники делают все возможное чтобы их спасти", – сообщил Ростислав Винар.

Спасатели 7 государственной пожарно-спасательной части осуществляли тушение автомобиля. На месте работали следователи и взрывотехники.

Проводились все необходимые экспертизы и другие следственные действия. К расследованию преступления привлечены сотрудники Департамента стратегических разработок и анализа Нацполиции.

Как сообщили в ГСЧС, салон автомобиля выгорел на площади 7 кв. м. В 15:23 огонь был локализован и в 15:26 – ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

По факту взрыва в Каменском автомобиля депутата местного горсовета Виталия Чернявского полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15, а также п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц).