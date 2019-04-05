Организовали семь притонов: в Днепре задержали пару сутенеров

Украинцу и ранее судимой россиянке грозит от четырех до семи лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

Организовали семь притонов: в Днепре задержали пару сутенеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/70e/c9e/5ca70ec9e9867.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/70e/c9e/5ca70ec9e9867.jpg 2019-04-05T11:12:00+03:00 Днепр Украинцу и ранее судимой россиянке грозит от четырех до семи лет лишения свободы

В Днепре правоохранители задержали пару сожителей-сутенеров, которые втягивали в занятие проституцией девушек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Сутенерством занимались 31-летний местный житель и его 34-летняя сожительница. Женщина оказалась ранее судимой россиянкой, которая находится на территории Украины незаконно. Как выяснилось, женщина подыскивала девушек и склоняла их к занятиям проституцией. Ее сожитель контролировал дисциплину проституток и отвечал за график их выхода на работу. Также он подыскивал клиентов, координировал действия проституток. Сексуальные услуги девушек оценивались от 600 до нескольких тысяч гривен, но сутенеры забирали половину заработанного. Для притонов преступники арендовали в городе семь квартир.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией)", – рассказали в полиции и отметили, что сутенерам грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Харькове задержали криминальный дуэт сутенеров. Злоумышленники вербовали женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом.

А в Николаеве правоохранители задержали сутенера, который поставлял клиентам-педофилам несовершеннолетних мальчиков.

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