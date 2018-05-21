Остановился, поцеловал новый асфальт, – водители о ремонте дороги Кривой Рог – Николаев

Трассу "Николаев – Кривой Рог" уже начали ремонтировать. Первыми впечатлениями делятся водители. Они уже успели проехаться по отремонтированным участкам трассы Н-11 "Николаев – Кривой Рог – Днепр" и смогли оценить качество ремонта дороги со стороны Николаева в направлении Кривого Рога, передает krivbass.city.

Как сообщает водитель Олег Блошко в соцсети, он приятно удивлен увиденным.

"Еду по Н-11 и думаю, как я буду сегодня выглядеть? Еду и настраиваю себя, хоть бы начали дорогу ремонтировать. Ну хотя бы какие-то признаки к этому проявили. Неужели третий год подряд начнут в октябре и опять будут спешить со снегом укатывать последние метры, с обещанием закончить ремонт на следующий год. Иии, вуаля... Вот он долгожданный позитив. Уже от Новополтавки и до самой Казанки можно ехать по ровной дороге. Слава тебе, Господи, в этом году ремонт дороги Н-11 начался в мае. Появилась надежда, что в 2018-м году это убитое направление станет дорогой. Техника присутствует, работы ведутся. Остановился, поцеловал новый асфальт и покатился по нем, фраером", – делится впечатлениями водитель.

Напомним, что в Укравтодоре сообщили о планах по ремонту дорог в 2018-м году. В список попала трасса "Кривой Рог – Николаев".

В 2015 году разъяренные люди перекрывали трассу "Николаев – Кривой Рог".

Украинские дороги катастрофически изношены. Объемы ремонта трасс 26 лет не позволяли восстанавливать дорожное полотно до его разрушения. Однако с 2018 года дорожная отрасль начнет работать по-другому. В стране создадут Дорожный фонд, который будет наполняться за счет акцизов с топлива. А "Укравтодор" не будет отвечать за всю сеть дорог. Большую их часть передадут местным органам власти.