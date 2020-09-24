"От коронавируса чаще всего умирают мужчины": в Днепропетровской ОГА назвали причину

Люди в возрасте от 56 до 80 лет тяжелее переносят COVID-19

Директор департамента здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации Валерий Сердюк заявил, что наиболее к COVID-19 уязвимы мужчины. Согласно статистике, среди летальных случаев от коронавируса больше именно мужчин — почти 59%.

Реклама

"Здесь больше гендерные особенности. Если мы будем разбирать то, как к себе относятся мужчины и женщины, то очень разное отношение. Это абсолютно четко и точно доказано, что женщина, она гораздо больше уделяет себе внимания, чем мужчина. Мужчины меньше следят за своим здоровьем, у мужчин больше осложнений в старости, поэтому в данной ситуации это следует из статистики, которую мы видим", – сказал Сердюк в эфире "34 телеканала".

По его словам, чаще болеют и умирают от COVID-19 люди в возрасте от 56 до 80 лет.

"Чаще всего у нас болеют от 56 до 80 лет, и летальность среди них — самая высокая, к сожалению. Так случается, что COVID-19 трансформируется, маскируется и, как правило, даже препараты, которые мы назначаем при пневмонии, они могут подавлять иммунную систему, но тогда выползают другие осложнения — это диабет, это настороженность по гипертонии, это ожирение, это метаболические синдромы. Иногда даже обычные возникают, атипичные пневмонии, пневмонии кандидозные, бактериальные и с ними справиться очень сложно", – прокомментировал директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА.

В тренде В Одессе парень ради яркого селфи забрался в вольер со львами (видео)

Ранее мы сообщали, что Днепропетровская область впервые вошла в первую тройку по COVID-19 за сутки.

Реклама

Также напомним, в Украине за последние сутки выявили 3 372 новых случая инфицирования коронавирусом.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама