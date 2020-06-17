Отдых в Днепре: какие пляжи готовы к купальному сезону

Семь пляжей уже открыли для отдыхающих

С наступлением летней жары все больше украинцев идут на пляжи. В Днепропетровской области отдохнуть у воды уже можно на 10 пляжах и зонах отдыха.

Как рассказали в местной областной госадминистрации, к купальному сезону в регионе подготовили 10 пляжей, и семь из них уже официально открыли для отдыхающих.

"Там очистили дно водоемов, помыли и продезинфицировали пляжное оборудование, подсыпали песка, отремонтировали общественные туалеты", – рассказали в ОГА.

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Покупаться и отдохнуть в Днепропетровской области можно будет на:

Днепр

Монастырский остров;

зона отдыха Сагайдак (бывший Воронцовский пляж);

Приднепровский парк.

Каменское

в районе речного порта на правом берегу.

Никополь

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на ул. Набережная.

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Павлоград

парке им. Первого мая.

Зеленодольск

на ул. Парковая.

В ОГА отметили, что на пляже тоже нужно соблюдать безопасную дистанцию ​​- не менее 2 метров. Кроме того, все работники, которые обслуживают отдыхающих, должны быть в масках.

Раньше мы рассказывали, что в Одессе четыре пляжа оказались под запретом – там нельзя купаться.

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Также читайте статью на сайте "Сегодня": "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть".

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