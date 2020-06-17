Отдых в Днепре: какие пляжи готовы к купальному сезону

С наступлением летней жары все больше украинцев идут на пляжи. В Днепропетровской области отдохнуть у воды уже можно на 10 пляжах и зонах отдыха.
Как рассказали в местной областной госадминистрации, к купальному сезону в регионе подготовили 10 пляжей, и семь из них уже официально открыли для отдыхающих.
"Там очистили дно водоемов, помыли и продезинфицировали пляжное оборудование, подсыпали песка, отремонтировали общественные туалеты", – рассказали в ОГА.
Покупаться и отдохнуть в Днепропетровской области можно будет на:
Днепр
- Монастырский остров;
- зона отдыха Сагайдак (бывший Воронцовский пляж);
- Приднепровский парк.
Каменское
- в районе речного порта на правом берегу.
Никополь
- на ул. Набережная.
Павлоград
- парке им. Первого мая.
Зеленодольск
- на ул. Парковая.
В ОГА отметили, что на пляже тоже нужно соблюдать безопасную дистанцию - не менее 2 метров. Кроме того, все работники, которые обслуживают отдыхающих, должны быть в масках.
Раньше мы рассказывали, что в Одессе четыре пляжа оказались под запретом – там нельзя купаться.
Также читайте статью на сайте "Сегодня": "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть".
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