Открыл стрельбу в кафе: в Днепропетровской области задержали дебошира

Местная пресса также сообщает, что стрельбу начал депутат Марганецкого городского совета

Фото: Pixabay

Открыл стрельбу в кафе: в Днепропетровской области задержали дебошира Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/67d/0a5/5c767d0a5dde2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/67d/0a5/5c767d0a5dde2.jpg 2019-03-27T16:00:00+02:00 Днепр Местная пресса также сообщает, что стрельбу начал депутат Марганецкого городского совета

В Днепропетровской области вечером 26 марта в одном из кафе города Марганца мужчина открыл огонь из пистолета. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции области.

Как стало известно, происшествие случилось около 17:00. На месте полицейские установили личность мужчины, который причастен к стрельбе. С места они также изъяли пистолет Форт-12.

Местные СМИ пишут, что мужчина в состоянии алкогольного опьянение открыл огонь внутри заведения. На замечания администрации гражданин не реагировал, поэтому сотрудники кафе вызвали на место полицию. Пресса также сообщает, что стрелком мог оказаться депутат Марганецкого городского совета. Однако корреспонденту "Сегодня" в отделе коммуникации Нацполиции эту информацию никак не прокомментировали, поскольку продолжаются разбирательства.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы сроком до пяти лет", — сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции области.

Напомним, не так давно в Кривом Роге дебошир разбил витрину кафе, аналогичный инцидент произошел и в Днепре.

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