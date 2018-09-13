Массовое отравление или инфекция: в школе в Днепре начались проверки

Сегодня, 15:30

В больницу с подозрением на отравление попали 16 школьников


В школе в Днепре, ученики которой попали в больницу с подозрением на отравление, специальная комиссия проводит проверки для выяснения причин инцидента. Об этом сообщает пресс-служба местного городского совета.

"Причины возникновения инфекции в настоящее время устанавливается. Так, уже создана специальная комиссия, которая проверяет состояние здоровья других учеников школы № 62 и их ближайшего окружения. Обследуют и персонал школьного пищеблока, инвентарь кухни и непосредственно продукты", – говорится в сообщении.

На данный момент госпитализированные дети находятся в инфекционных стационарных отделениях разных больниц города, в реанимацию ни один из пострадавших не попал.

Также инцидент прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, если причиной госпитализации детей окажется отравление, то виновные будут отвечать в полной мере.

"Если это отравление, а не ротавирусная инфекция, виновные будут отвечать в полной мере. Я буду обращаться к правоохранителям и в Госпродпотребслужбу, чтобы эту историю не пытались решить внутри гуманитарного департамента или в кругу ответственных лиц. Если виновны поставщики, руководство школы или персонал – они будут отвечать", – сказал Филатов.

Напомним, в Днепре в одной из общеобразовательных школ произошло массовое отравление учеников. С подозрением на отравление госпитализированы 16 учеников школы. Медики оценивают состояние пострадавших детей как средней тяжести.

Не так давно в Донецкой области в детском лагере "Орленок" отравились 94 человека.
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Источник:

УНИАН

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