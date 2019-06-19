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Отравляло воздух, воду и почву: в Днепре закрыли опасное предприятие

19 июня, 15:06

Жители одного из микрорайонов города жаловались на вонь еще с начала лета



В Днепре предприятие по производству кормов для животных отравляло воздух, воду и почву. Кому оно принадлежало и что грозит владельцам – узнавали журналисты "Сегодня".

На невыносимую вонь жители одного из микрорайонов города жаловались еще с начала лета. Как выяснили копы, источником зловония оказалось производство, которое обустроили в складском помещении граждане Китая. Иностранцы с помощью химических примесей перерабатывали внутренности коров и свиней и производили корма для животных.

Теперь предпринимателей обвиняют в нарушении правил использования промышленной продукции.

"Все происходило с нарушением санитарных правил и норм. Работа этого цеха приостановлена. Мы взяли пробы с этой почвы, назначили соответствующие экспертизы", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Ранее мы сообщали, что под Кривым Рогом в Днепропетровской области неизвестные устроили стихийный скотомогильник у реки. На свалку отходов скотобойни случайно наткнулись охотники. 

Кроме того, не так давно в Каменском Днепропетровской области возле жилых домов неизвестные выбросили около десяти тонн отходов скотобойни.

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Тег Днепр, предприятие, загрязнение, разоблачение, цех, вонь

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