Отравляло воздух, воду и почву: в Днепре закрыли опасное предприятие
Жители одного из микрорайонов города жаловались на вонь еще с начала лета
В Днепре предприятие по производству кормов для животных отравляло воздух, воду и почву. Кому оно принадлежало и что грозит владельцам – узнавали журналисты "Сегодня".
На невыносимую вонь жители одного из микрорайонов города жаловались еще с начала лета. Как выяснили копы, источником зловония оказалось производство, которое обустроили в складском помещении граждане Китая. Иностранцы с помощью химических примесей перерабатывали внутренности коров и свиней и производили корма для животных.
Теперь предпринимателей обвиняют в нарушении правил использования промышленной продукции.
"Все происходило с нарушением санитарных правил и норм. Работа этого цеха приостановлена. Мы взяли пробы с этой почвы, назначили соответствующие экспертизы", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Ранее мы сообщали, что под Кривым Рогом в Днепропетровской области неизвестные устроили стихийный скотомогильник у реки. На свалку отходов скотобойни случайно наткнулись охотники.
Кроме того, не так давно в Каменском Днепропетровской области возле жилых домов неизвестные выбросили около десяти тонн отходов скотобойни.
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