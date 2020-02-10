Паника в Днепропетровской области: в нескольких районах люди боятся пить воду

30 тысяч человек в Днепропетровской области оказались в зоне риска. Появилось сообщение о вероятном превышении уровня пестицидов в Каховском водохранилище. Оттуда берут воду для трех районов области. Сады и школы с сегодняшнего дня закрыли, местных предупредили, чтобы не пользовались водой из крана.

В Апостолово Днепропетровской области, где побывали корреспонденты "Сегодня", воду разбирают мгновенно. Ее едва успевают ставить на прилавках. В магазинах города – ажиотаж. Люди скупают по несколько бутылей за один раз – больше питьевой воды взять негде.

"Пока купил четыре бутылки. И еще больших пару бутылей. Не рискуем пить из крана. Говорят, нитраты там, что ли", – рассказал кореспондентам "Сегодня" житель Апостолово Александр Литвинчук.

Вода в кранах, вероятно, отравлена ​​пестицидами – предупредили в местном водоканале. Избыток химикатов обнаружили в Каховском водохранилище. Поставку воды, впрочем, не прекратили. Разместили на официальном сайте призыв не пить и не готовить еды на воде из-под крана. Предупреждение обнародовали еще в среду. Но об угрозе большинство жителей Апостолова узнали только выходные, когда чиновники решили закрыть сады и школы всего района на карантин.

"Пришла бумажка, что в Каховском водохранилище какие-то пестициды. Мой ребенок иногда забывает, бежит к крану и пьет. И потом, извините за подробности, диарея начинается. Старые бабушки-дедушки, они даже наверно и не знают, что такая проблема произошла", – говорит учительница школы города Апостолово Ольга Чумак.

Действительно ли вода в кранах опасна, станет известно лишь в конце дня. Тогда должны обнародовать результаты лабораторных исследований. Предполагают: пестициды могли попасть в водохранилище с территории соседней громады. Чтобы найти откуда поступили ядовитые вещества, местные чиновники обратились в полицию.

"Сегодня" сообщали о том, как в июне 2019 года химикаты попали в речку Рось.

Кроме того, мы писали о том, как в Херсонской области было принято решение очистить от ядовитого мусора химические склады.

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