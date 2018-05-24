Парень при помощи носка пытался сжечь авто патрульных в Днепропетровской области

В поселке Соленое Днепропетровской области коло 2:00 ночи неизвестный мужчина попытался сжечь автомобиль правоохранителей, припаркованный возле административного здания отделения полиции. Под покровом ночи злоумышленник при помощи носка, вложенного в бензобак, совершил поджог.

Несколько часов понадобилось сотрудникам группы реагирования патрульной полиции, чтобы установить причастного к поджогу автомобиля мужчины и задержать его. Оказалось, что 26-летний мужчина днем приходил к Солонянского отделения полиции, чтобы написать заявление о краже мобильного телефона. А ночью, проходя мимо здания полиции, увидел полицейский автомобиль, заткнул в бензобак носок и поджег ее. Действия парня зафиксировала камера видеонаблюдения.

Напомним, вчера в Киеве на улице Полковой загорелся автомобиль. Приехавшие на место вызова спасатели ГС ЧС обнаружили автомобиль Mitsubishi, который уже не горел, и владельца машины. Ему удалось ликвидировать пожар самостоятельно. Интересно, что неизвестные положили под "дворник" три гривны.

А 8 мая в 00:57 спасателям поступило сообщение о том, что у 16-этажного жилого дома на просп. Оболонском, 52, в автомобиле Mercedes-Benz S-500 возник пожар. В результате возгорания поврежден моторный отсек и передние колеса автомобиля, в рядом расположенном автомобиле Skoda Octavia повреждено заднее правое крыло. К счастью, никто не пострадал.

Также мы писал, что в Одессе на охраняемой парковке сгорели четыре машины: люди слышали взрывы.