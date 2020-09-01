Павлоград получил пять аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Эти аппараты будут оказывать помощь пациентам, которые получили серьезные осложнения из-за инфекции COVID-19

Медики Днепропетровской области вынуждены готовиться к худшему. Регион – в ожидании второй волны инфекции коронавируса.Показатели заболеваемости растут, а в некоторых больницах используют оборудование, выпущенное в 80-х годах прошлого столетия.

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"Сегодня" стали свидетелями, как обновляют аппаратуру, в частности, в Павлограде.

Павлоградская больница – опорная, поэтому первой в районе принимает зараженных COVID-19.

"Это отделение, которое оказывает помощь пациентам в тяжелом состоянии, в критическом состоянии. То есть мы спасаем жизни", – говорит о своем отделении анестезиолог Роман Божко.

Роман Божко работает здесь уже восемь лет. За это время оборудование почти не обновляли.

"Этому аппарату уже более 20 лет, его уже нужно списывать", – показывает Роман Божко один из старых аппаратов ИВЛ.

В Днепропетровской области зарегистрировано более двух тысяч зараженных коронавирусом. Сейчас многое зависит от состояния медицинского оборудования.

"До вспышки эпидемии в нашем заведении было всего семь аппаратов ИВЛ, и только два из них были выпущены в этом веке", – объясняет заместитель директора Павлоградской больницы интенсивного лечения Елена Гулидина.

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Чтобы медики выдержали наступление коронавируса, Фонд Рината Ахметова с участием компании ДТЭК передает им современное оборудование.

В палатах Павлоградской больницы устанавливают пять аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Спасибо не только за помощь, но и за то, что учили наших врачей пользоваться этими аппаратами. Врачи смогут оказывать профессиональную помощь", – уверена заместитель директора Павлоградской больницы интенсивного лечения Елена Гулидина.

Новое оборудование – высокотехнологичное и одновременно простое в использовании. Поэтому врачи уже после короткого инструктажа начинают с ним работать.

"Мы под каждого пациента можем вручную задать те параметры, которые будут оптимальными для его скорейшего выздоровления", – объясняет анестезиолог Роман Божко.

А еще эти аппараты имеют режим сердечно-легочной реанимации. Опция – жизненно важная и уникальная даже для современных устройств.

"Если у пациента во время реанимации останавливается сердце, прямо на аппарате, не отключая, можно проводить сердечно-легочную реанимацию", – говорит инженер медицинской компании Богдан Борисенко.

Фонд Рината Ахметова первым в Украине отреагировал на угрозу распространения коронавируса. Государственные больницы с начала пандемии получают самое необходимое оборудование.

"Группа компаний SCM очень активно сразу включилась в работу. Без помощи бизнеса такие тяжелые, сложные ситуации не преодолеть. Поэтому еще раз – спасибо!" – заявляет председатель Днепропетровской областной администрации Александр Бондаренко.

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Фонд Рината Ахметова уже закупил 200 аппаратов ИВЛ, их партиями передают в государственные медучреждения. Также больницы получили 320 тысяч экспресс-тестов и более 200 тысяч средств индивидуальной защиты.

"Фонд Рината Ахметова продолжает помогать стране в борьбе с коронавирусом. Особое внимание уделяется регионам и городам, где работают предприятия группы SCM, в том числе – Павлограду. Теперь медики обеспечены современным оборудованием", – заявляет директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Врачи верят, что современные аппараты ИВЛ помогут им спасти больше людей и во время пандемии и после нее.

"Это аппараты, которые будут оказывать помощь не только пациентам с COVID-19, но и людям с любым заболеванием дыхательной системы", – подчеркивает анестезиолог Роман Божко.

Ранее "Сегодня" писали о том, что современное оборудование от Фонда Рината Ахметова получили медики Авдеевки.

Также мы рассказывали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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