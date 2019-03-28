Перед выборами в недострое Днепра прописали 670 человек: полиция проводит проверку

Все прописанные зарегистрированы как избиратели

Фото: скрин с карты.

Перед выборами в недострое Днепра прописали 670 человек: полиция проводит проверку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cdd/c7a/5c9cddc7a832b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cdd/c7a/5c9cddc7a832b.jpg 2019-03-28T16:44:39+02:00 Днепр Все прописанные зарегистрированы как избиратели

Перед выборами президента Украины в Днепре в доме на улице Клубничной прописали сразу 670 человек. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что что по этому адресу находится недостроенное здание, и все прописанные зарегистрированы как избиратели.

Полиция проводит проверку. Материалы по данному факту зарегистрированы в журнале единого учета Новокодацкого отделения полиции.

Накануне мы писали, что в одну из комнат львовского общежития принесли 25 приглашений на выборы президента Украины. Также едва ли не в каждую комнату семейного общежития принесли приглашение на выборы для тех, кто здесь никогда не жил.

Комната, в которую поступило четверть сотни приглашений на выборы, много лет закрыта. Однако, как оказалось, там, на одиннадцати с половиной квадратных метрах зарегистрированы 25 избирателей. Это при том, что многие из тех, кто действительно живет в общежитии, голосовать не смогут, ведь общежитие принадлежит предприятию "Львовавтокомплектация", зарегистрированном на территории обанкротившегося автобусного завода. Реальным жильцам прописаться здесь очень сложно, утверждают люди, а "мертвые души" появляются постоянно.

Напомним, территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 3500 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По указанным фактам начато 189 уголовных производств. Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции Украины.

Как сообщалось, бюллетени для голосования на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, уже были переданы в десять областей страны.

Ранее мы писали о том, как избиратель сможет проголосовать на выборах, если он переехал в другой город. Кроме того, украинцев призвали проверить наличие своего имени в избирательных списках и при необходимости взять открепительные талоны.

В то же время, в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Перед выборами в недострое Днепра прописали 670 человек: полиция проводит проверку". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: 49000.com.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.