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Перелом позвоночника и десятки ран: в Днепре стая бродячих собак атаковала женщину (фото 18+)

Сегодня, 14:57

Спас Елену случайный прохожий

Перелом позвоночника и десятки ран: в Днепре стая бродячих собак атаковала женщину (фото 18+) Днепр Спас Елену случайный прохожий

В Днепре стая бродячих собак сильно искусала женщину. Об этом сообщила в Facebook сама пострадавшая Елена Свиченская и опубликовала фото со страшными синяками после укусов. Кроме того, у женщины серьезная травма спины.

"Я в отчаянном положении. На меня напала свора бродячих собак утром 2 марта. Их было до десятка и несколько очень крупных. Я оборонялась, пятилась и упала назад спиной на каменный выступ. После этого все собаки окружившие меня и нападавшие, просто вцепились и начали рвать мое тело. Я искусана вся с плеч до ступней, а правая рука с переломом. Я лежала навзничь и закрывала лицо и голову от клыков — так пострадали мои руки. На правой перелом, а левая всплошную отекшая и посиневшая от зубов этих тварей", — пишет женщина.

Спас Елену случайный прохожий.

"Парень подбежал с шокером и отогнал собак, но я уже не могла встать с земли. Он вызвал "скорую". Позже выяснилось, что у меня компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе. Теперь мне запрещено подниматься даже для туалета и двигаться на постели тоже нельзя. Только через месяц можно будет поворачиваться на живот", — рассказывает Елена.

Сейчас женщина собирает средства на лечение.

Ранее мы писали, что жителей села под Черниговом терроризируют стаи собак. Местные боятся без сопровождения отпускать детей в школу.

Также мы писали, что в курортном Бердянске свора бродячих собак атаковала ребенка. Мальчику предстоит курс уколов против бешенства, а его мать обратилась в полицию.

Тем временем, киевлянка превратила квартиру в жилище для стаи бездомных собак. Женщина держит животных взаперти: не выгуливает их и не ухаживает за ними.

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