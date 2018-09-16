Перестрелка в Днепре: три человека ранены

В субботу, 15 сентября, в Днепре произошла стрельба возле кафе "Гавар" после конфликта между отдыхающими. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на командира 4-го батальона патрульной полиции Николая Рябовола.

"Все началось с конфликта между двумя компаниями, участники которых находились в нетрезвом состоянии. Один из мужчин достал травматический пистолет и открыл стрельбу. В инциденте пострадали три человека, их госпитализировали с различными травмами", – говорится в сообщении.

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Очевидица происшествия рассказала, что было слышно шесть выстрелов.

"Около 16:00 прозвучало 6 выстрелов из кафе "Гавар". После оттуда выбежали двое мужчин неславянской внешности. Они кинулись в разные стороны, у одного была прострелена рука. Я позвонила в полицию и сообщила о произошедшем. Потом прозвучало еще три выстрела. Было видно, что внутри была драка", – рассказала она.

Девушка также отметила, что через несколько минут приехала полиция и оцепила территорию.

По данному происшествию начали уголовное производство.

Ранее в Киеве на Интернациональной площади произошла стрельба. По словам очевидцев, неизвестный пытался украсть документы. Прохожие хотели его задержать, но мужчина в ответ открыл стрельбу.