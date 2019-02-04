Петиции в Днепре: в городе беспокоились о расположении крематория и спасении рыбы

Журналисты "Сегодня" выяснили судьбу петиций, которые подавали днепряне

В Днепре рассказали о судьбе петиций жителей города. Фото: Днепр Час

Петиции в Днепре: в городе беспокоились о расположении крематория и спасении рыбы Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81f/325/5c581f3257db8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81f/325/5c581f3257db8.jpg 2019-02-04T13:50:00+02:00 Днепр Журналисты "Сегодня" выяснили судьбу петиций, которые подавали днепряне

Каждую неделю на сайте Днепровского горсовета горожане регистрируют петиции с наболевшими вопросами. Журналисты "Сегодня" проанализировали самые популярные прошения, оставленные в прошлом году, и узнали, какие вопросы удалось решить благодаря общественному запросу.

Так, с октября 2018-го активисты просят отремонтировать в Соборном районе одну из дорог, а в ноябре на сайте появилась петиция о борьбе с амброзией, которую предлагают не косить, а поливать химикатами.

КРЕМАТОРИЙ И ОСТАНОВКА

Горожане, которые живут в районе Запорожского шоссе, кроме прочего обеспокоены появлением за территорией Запорожского кладбища на ул. Яснополянской крематория и обустройством остановки общественного транспорта в районе дома №28.

Автор первой петиции Анна Комарницкая недовольна соседством с крематорием, который решили построить в том районе, дескать, в воздух будут попадать вредные для здоровья выбросы.

"Несмотря на современные технологии, нет никакой гарантии, что выбросы не будут попадать в воздух, которым дышат жители прилегающих районов. Безусловно, крематорий нужен городу, поскольку проблема захоронения очень актуальна. Но нельзя строить такие объекты в черте города", – считает женщина.

А вот автор второго запроса ратует за удобство пользования общественным транспортом людьми с инвалидностью и молодыми мамами.

"Учитывая большое количество маломобильных жителей и жителей с детьми, данное улучшение повысит их комфорт, обеспечит безопасность в большом транспортном потоке, движущемся по Запорожскому шоссе. Для сохранения скорости потока транспорта во время низкой активности пешеходов можно оборудовать светофор кнопкой управления", – пояснил автор петиции Денис Ушаков.

Оба документа на сайте городского совета набрали по 900 голосов из 1000 необходимых.

БРАКОНЬЕРЫ.

Одна из петиций, за которую проголосовали 1016 горожан, касается запрета промышленного лова водных биоресурсов. Автор документа Валентин Левшин отмечает: река Днепр заполнена браконьерскими сетями, в которые попадают моторные лодки и снасти рыбаков-любителей и спортсменов. Левшин считает, что запрет промышленного лова позволит гражданам полноценно пользоваться своими правами и увеличит популяцию рыбы.

"Позволит возобновить рыбные запасы, так как рыба начнет возвращаться на участки реки с уменьшением прессинга, возобновится баланс водных биоресурсов, что также положительно скажется на экологии нашего города", – отмечает Валентин Левшин.

ОНЛАЙН-РАСЧЕТ.

Также местные активисты обратились к власть имущим с предложением ввести в маршрутках расчет при помощи QR-кодов или посредством мобильного банкинга. Эту идею поддержали 1060 горожан.

"Реализация системы приема безналичных платежей за проезд в маршрутных такси города обеспечит: полный и достоверный учет пассажиропотока в маршрутных такси, более прозрачное и взвешенное ценообразование стоимости проезда и высокий стимул перевозчиков к соблюдению своих обязанностей перед обществом", – написал в петиции Дмитрий Кравченко.

СУДЬБА ПЕТИЦИЙ: ПОЯСНЕНИЯ И НОВЫЙ АДРЕСАТ

Опираясь на мнения экспертов, чиновники считают, что жизни и здоровью горожан крематорий не навредит. Дескать, там будут использовать современные фильтры очистки, а само здание разместится в километре от жилых домов. Автору петиции рабочая группа горсовета предоставила соответствующие пояснения.

По вопросу оборудования на Запорожском шоссе остановки и светофора горсовет направил в Национальную полицию письмо с просьбой разъяснить целесообразность расположения в районе дома №28 пешеходного перехода и светофора.

Рабочая комиссия также рассмотрела петицию о браконьерстве и направила обращающегося к специалистам облуправления государственного агентства рыбного хозяйства.

А относительно оплаты проезда онлайн в мэрии отметили, что уже в 2019-м в маршрутных такси горожане смогут оплачивать проезд безналичным способом. Сейчас этот вопрос находится на стадии подготовки проекта решения.

Напомним, ранее украинцы предложили запретить продажу кошек и собак в зоомагазинах или у заводчиков. Соответствующая петиция появилась 21 июля на официальном сайте президента.

Также мы писали о том, что харьковчане потребовали установить туалеты в местах отдыха. А в Запорожье велосипедисты потребовали проложить дорожку на Набережной. При этом велосипедисты настаивают на том, что их дорожка должна быть отделена от автомобильного и пешеходного движения.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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