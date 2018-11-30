Планы Днепра: город ждет масштабная модернизация общественного транспорта

"Сегодня" выяснила, какие изменения грядут в Днепре уже в следующем году

Будущий год обещает стать для Днепра периодом масштабной модернизации городского транспорта. На эти нужды в бюджете департамента транспорта и транспортной инфраструктуры городского совета предусмотрели более 827 млн грн.

За эти деньги власть имущие планируют отремонтировать контактные сети, продлить троллейбусные маршруты на ж/м Победа, спроектировать троллейбусный маршрут на ж/м Приднепровск, закупить трамваи и выпускать на дороги города автобусы большой вместимости.

"Сегодня" выяснила, какие еще изменения грядут в Днепре уже в следующем году.

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ. Власть имущие хотят закупить в Германии 20 бывших в эксплуатации трамваев, усовершенствованных под наши рельсы. Продлить троллейбусные маршруты №10 и 12 до ж/м Победа-6, а также реконструировать две тяговые подстанции. Приятной новостью для горожан станет и то, что в 2019-м подготовят маршрут линии, ведущей на ж/м Приднепровск.

"В следующем году у нас по плану ж/м Солнечный. Мы планируем запустить троллейбусную ветку вместе с пуском троллейбуса №20. Насколько я знаю, подрядчик уже вышел на установку опор. Но мы ждем, пока на Новом мосту восстановят контактную сеть. Там сейчас двигаются троллейбусы с автономным ходом, но мы видим, что их недостаточно, поэтому хотим увеличить количество подвижного состава. Также в бюджете на следующий год предусмотрели финансирование проекта по продлению маршрутов на Победу-6. Что касается трамвайных маршрутов, пока имеем только объединенные проекты, но у нас еще нет научного обоснования. Мы хотим объединить несколько маршрутов. Речь идет о Левобережном и Правобережном направлении через площадь Старомостовую", — рассказал "Сегодня" директор гордепартамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Маковцев.

АВТОТРАНСПОРТ. В будущем году на дорогах города может стать меньше маловместительных маршруток, на замену которым продолжат выпускать просторные автобусы. Подобный транспорт сможет за раз взять на борт более полусотни пассажиров.

"У нас есть маршруты и направления, на которых мы уже внедряем такие автобусы. Например, маршрут №88 был полностью сменен на другой тип подвижного состава. Раньше там эксплуатировались "Эталоны", их вывели на другой маршрут, там, где эксплуатировали Sprinter, а здесь теперь эксплуатируются автобусы MAN. В этом вопросе у нас идет достаточно сложная дискуссия с перевозчиками", — отмечает директор гордепартамента транспорта Игорь Маковцев.

Ранее мы писали, что в Днепре появится новый троллейбусный маршрут.

Тем временем, Львов возьмет кредит 17,5 млн евро у ЕБРР на закупку троллейбусов. Деньги пойдут также на ремонт двух депо и модернизацию контактной сети.

Напомним, в Европейских городах появятся аномально длинные троллейбусы.

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