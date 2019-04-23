По Днепру гуляла голая женщина: появилось видео (18+)
Очевидцы предположили, что женщина могла стать жертвой жестокого спора
На улице Космической, возле салона Mitsubishi в Днепре заметили совершенно голую женщину. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на группу в Telegram.
Судя по комментариям, такую откровенность женщины мало кто оценил. Одни сетовали на то, что не пристало не с идеальной фигурой расхаживать по городу нагишом, а другие взывали к тому, что Хэллоуин еще не наступил, посему костюм Евы пока не актуален. Кто-то даже узнал в героине свою учительницу по географии. Также многие комментаторы предположили, что женщина могла стать жертвой жестокого спора.
ВИДЕО 18+
Ранее мы писали, что 11 марта неадекватная женщина устроила "стриптиз" в одном из заведений в центре Харькова. На записи видна полностью обнаженная девушка, которая стоит в окружении силовиков. Посетительница ведет себя неадекватно, садится на пол, встает, несколько раз выбегает из "Якитории" на улицу и отбрасывает одежду, которой копы пытаются прикрыть ее наготу.
Напомним, в центре Кропивницкого голая женщина разгуливала в десятиградусный мороз. Местная жительница была в состоянии алкогольного опьянения и не реагировала на замечания.
Также мы писали, что в Киеве на Позняках гулял голый мужчина. Патрульные догнали прохожего и передали медикам.
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