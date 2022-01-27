Почти 2 млн и похороны: чем "отплатит" Нацгвардия за гибель солдат в Днепре

Деньги уже есть на счету воинской части

Нацгвардия полностью берет на себя захоронение погибших, а семьям будет выплачена компенсация/Колаж: "Сегодня"

Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1 млн 800 тыс. грн семьям убитых.

Об этом сообщает Укринформ.

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Детали

"Уже сегодня находящимся в больнице, кроме помощи от местных органов власти, поступит материальная помощь – деньги уже есть на счету воинской части. Пятеро военных погибли при исполнении служебных обязанностей, поэтому Нацгвардия полностью берет на себя захоронение, а семьям будет выплачена компенсация, она составляет около 1 млн 800 тыс. грн", — сообщил экс-командующий НГУ Николай Балан.

По словам председателя областного совета Николая Лукашука, больницы, где находятся раненые бойцы, полностью обеспечены медикаментами. Пострадавшим проведены операции, некоторые из которых продолжались более 4-х часов. На завтра запланированы следующие операции для двоих с самыми тяжелыми ранениями.

Нацгвардейцам, которые были на страже во время инцидента, оказывается психологическая помощь.

Подробности ЧП

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

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