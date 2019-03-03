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Почти полгода двое пенсионеров не могут поделить лошадь

Сегодня, 03:44

Один уверяет, что беспородную лошадь купил в соседнем селе. Другой говорит – породистую английскую верховую у него украли

Почти полгода двое пенсионеров не могут поделить лошадь Днепр Один уверяет, что беспородную лошадь купил в соседнем селе. Другой говорит - породистую английскую верховую у него украли

Проня или Фантастика? – кобылу почти полгода не могут поделить два пенсионера из Днепропетровской области. Один уверяет, что беспородную лошадь купил в соседнем селе. Другой говорит – породистую английскую верховую у него украли. И это именно она теперь под именем Проня таскает повозки.

Кобылу Проню Иван Гаркуша держал почти четыре года. Когда решил продать – дал объявление в интернете. Вскоре приехал покупатель. Проня ему понравилась. Сказал, вернется с деньгами. А сам -  привез правоохранителей.

Покупатель рассказал, что трехлетнюю кобылу породы английский верховая у него украли три года назад. А объявление о Проне попалось на глаза случайно. Говорит, узнал своего скакуна по имени Фантастика. Получил решение суда – разрешение взять у кобылы кровь для проведения анализа ДНК. Иван пустил к своей Проне. Но гости и кровь взяли, и лошадь вывезли.

Кобылу Проню у ее последнего владельца забрали в ноябре прошлого года. С тех пор он начал собственное расследование.

Нашел всех ее предыдущих владельцев – установил кто, когда и кому ее продавал. Дошел до села, где родилась Проня. Поговорил с первым владельцем.

"Вот она, все знают, что она родилась у меня, и был это четвертый жеребенок у той кобылы, что я покупал в Китайгороде", – рассказывает Сергей Медведь, первый владелец кобылы.

Это – доказательство, что Проня не та породистая кобыла, которую похитили.

В свою очередь, мужчина, который забрал коня, общаться на камеру категорически отказался. Не захотел показать ни Проню, ни фотографии своей пропавшей Фантастики.

"Лошадка живая, но к лошадке только со следователем, который ведет дело. Она живая, конечно. Но не буду пускать, я не хочу мешать следствию", – заявил Степан Головченко, владелец Фантастики, по телефону.

Породистая Фантастика или обычная Проня – журналисты попросили специалиста определить по фотографии.

"Я не вижу, чтобы это была английская чистокровная. Это судя по фотографии. Если бы я ее видел в живую, я бы вам более точно сказал. По фотографии я вижу, что это обычная беспородная лошадь", – заявил Виктор Коновалов, директор конно-спортивной школы Днепра.

Еще один довод в пользу Ивана. А третий – это то, что Проню забрали с нарушениями процессуальных норм. Это разъяснил уже правовед. Адвокат тщательно изучил постановление суда и описание изъятых вещей. И – убеждает – Проню изъяли незаконно.

"Если во время временного доступа были изъяты вещи или документы – на следующий день необходимо было обратиться к следственному судье для наложения ареста. Если этого проведено не было, все вещи и документы должны быть немедленно возвращены", – говорит Виталий Погосян, адвокат.

Между тем – в полиции получили результаты анализа крови, которую брали у Прони еще осенью. По бумагам – сравнивали кровь этой кобылы и ее родителей. Они, как уверяет Степан, до сих пор в его хозяйстве. Вывод- кровь породистой лошади. Проня остается у Степана.

"Мы получили образцы того, что ДНК совпадает с животными, которые находятся у потерпевшей стороны, и в настоящее время лошадь находится у потерпевшей стороны", – рассказала Анна Старчевская, пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Но Иван результатам не верит. Потому что отвозили образцы без него. Какую именно кровь изучали в лаборатории – неизвестно. Поэтому подал иск в полицию. Правоохранители Днепра пообещали, что проведут дополнительную экспертизу. 

Между тем, на столичном ипподроме стартовал сезон зимних соревнований. К забегу рысаки готовились несколько месяцев, поэтому посмотреть было на что. 

Ранее мы сообщали, что дорогой и зрелищный конный спорт пытаются возродить в столице.

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Тег видео, пенсионеры, лошадь, Днепропетровская область

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