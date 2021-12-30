Под Днепром 5-месячный малыш умер от алкоголя – что говорят родители

В отношении матери и отца ребенка направили обвинительный акт

В Днепропетровской области от алкоголя умер ребенок. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге Днепропетровской области умер 5-месячный ребенок. Причиной стала алкогольная интоксикация.

Об этом сообщили в пресс-службе криворожской южной окружной прокуратуры, передает "Днепровская Панорама".

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Подробности трагедии

Как стало известно, от алкогольной интоксикации умер 5-месячный младенец. В отношении родителей направили обвинительный акт по ст. 166 УК Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть малыша наступила в результате острой алкогольной интоксикации. Родители свою вину в совершенном преступлении признали.

Под Харьковом умер младенец: родители заявляют, что он ударился о диван

В селе Красное Харьковской области скончался трехмесячный малыш. На теле младенца обнаружили телесные повреждения.

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Как рассказали в правоохранительных органах, в ходе осмотра трупа младенца обнаружили телесные повреждения. Следов совершения преступления не нашли.