Под Днепром 5-месячный малыш умер от алкоголя – что говорят родители

В Кривом Роге Днепропетровской области умер 5-месячный ребенок. Причиной стала алкогольная интоксикация.
Об этом сообщили в пресс-службе криворожской южной окружной прокуратуры, передает "Днепровская Панорама".
Подробности трагедии
Как стало известно, от алкогольной интоксикации умер 5-месячный младенец. В отношении родителей направили обвинительный акт по ст. 166 УК Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком).
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Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть малыша наступила в результате острой алкогольной интоксикации. Родители свою вину в совершенном преступлении признали.
Под Харьковом умер младенец: родители заявляют, что он ударился о диван
В селе Красное Харьковской области скончался трехмесячный малыш. На теле младенца обнаружили телесные повреждения.
Как рассказали в правоохранительных органах, в ходе осмотра трупа младенца обнаружили телесные повреждения. Следов совершения преступления не нашли.
В семье, в которой произошла трагедия, воспитываются еще две девочки: 13 и 9 лет. На учетах службы по делам детей и центра социальных служб семья не состоит.
Мать младенца рассказала, что ее трехмесячный сын родился в предусмотренный срок, а его развитие было нормальным. По ее словам, накануне смерти мальчик вел себя спокойно. Однако в тот же день ребенок при переворачивании ударился об изголовье дивана.
На протяжении дня женщина несколько раз кормила сына. Около 7 часов утра 19 ноября она обнаружила его мертвым.
Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения – преступления, предусмотренного п. 115 УК Украины (с пометкой "Естественная смерть").
Для установления причины смерти младенца следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу.
Сейчас в уголовном производстве допрашиваются свидетели, принимаются другие меры, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.