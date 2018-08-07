Под Днепром из цистерны вылилась азотная кислота: появились фото и видео

Сегодня, 18:02

Над местом происшествия в небо поднялось облако ярко-кислотного цвета

Фото: пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Днем 7 августа на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка (Р-52) в Петриковском районе неподалеку от села Ивановка Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны. Инцидент произошел в 14:09, по предварительной информации из-за разгерметизации цистерны. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Фура перевозила 24 тонны опасного груза – азотную кислоту. В какой-то момент произошла разгерметизация части цистерны, на дорогу стало вытекать вещество из первого отсека, где находилось восемь тонн химического вещества. В общей сложности, вытекло порядка 3-4 тонн азота.

"В области создана водная завеса для осаждения облака испарений, проводятся работы по остановке вытекания химического вещества", – отмечают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

По состоянию на 16:00 утечку азотной кислоты удалось остановить.

"Когда произошла утечка, водитель с основной трассы съехал и увел фуру в сторону поля. Село, которое находится между Петриковкой и Царичанкой не эвакуировали, потому что оно в трех километрах от места происшествия. Пока что нет необходимости. Утечку убрали, сейчас будут нейтрализовать само вещество", – рассказал "Сегодня" пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

На месте происшествия работает 35 спасателей и семь единиц техники. За ситуацией следит также начальник ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач, который находится на месте аварии.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Хмельницкой области на одном из фермерских хозяйств произошла утечка аммиака. Сотрудники хозяйства почувствовали едкий запах вещества и вызвали спасателей.

Также мы писали о том, что на трассе Харьков-Семфирополь перевернулся грузовик, нагруженный каустической содой. Последствия предотвращали при помощи спецтранспорта.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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