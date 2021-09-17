Под Днепром из-за густого дыма на трассе столкнулись пять авто – видео

В Днепропетровской области на трассе Днепр – Запорожье произошло масштабное ДТП – столкнулись пять автомобилей.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Днепр Оперативный".
В публикации отметили, что на трассе была плохая видимость из-за густого дыма. На выезде из Днепра в сторону Запорожья горит поле, дым от которого и помешал водителям.
Информации о причинах и других обстоятельствах аварии пока нет, новость будет обновляться.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Напомним, ранее в смертельном ДТП в Польше погибли двое украинцев.
Кроме того, в Киеве столкнулись сразу восемь автомобилей, в результате госпитализированы пять пострадавших, среди которых малолетний ребенок.