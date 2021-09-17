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Под Днепром из-за густого дыма на трассе столкнулись пять авто – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 сентября, 14:50
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На дороге сейчас плохая видимость из-за пожара – недалеко от трассы горит поле
В ДТП под Днепром попали пять авто
В ДТП под Днепром попали пять авто / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области на трассе Днепр – Запорожье произошло масштабное ДТП – столкнулись пять автомобилей.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Днепр Оперативный".

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В публикации отметили, что на трассе была плохая видимость из-за густого дыма. На выезде из Днепра в сторону Запорожья горит поле, дым от которого и помешал водителям.

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Информации о причинах и других обстоятельствах аварии пока нет, новость будет обновляться.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Напомним, ранее в смертельном ДТП в Польше погибли двое украинцев.

Кроме того, в Киеве столкнулись сразу восемь автомобилей, в результате госпитализированы пять пострадавших, среди которых малолетний ребенок.

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