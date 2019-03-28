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Под Днепром легковушка врезалась в отбойник: водителя из машины "вырезали" спасатели

Сегодня, 13:50

"Скорая" госпитализировала мужчину в тяжелом состоянии

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.
Под Днепром легковушка врезалась в отбойник: водителя из машины "вырезали" спасатели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cac/10b/5c9cac10baf25.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cac/10b/5c9cac10baf25.jpg Днепр “Скорая” госпитализировала мужчину в тяжелом состоянии

В Днепропетровской области на автодороге "Днепр — Полтава" легковушка слетела с проезжей части и врезалась в отбойник. Водителя из авто спасателям пришлось вырезать с помощью специального оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Жуткое ДТП произошло вечером 27 марта недалеко от села Баловка Днепровского района. Там ВАЗ 2106 слетел с дороги и врезался в отбойник. Удар оказался такой силы, что передняя чсть автомобиля полностью деформировалась. Чтобы вытащить из искореженной легковушки водителя, спасателям пришлось применить спецоборудование.

"Сотрудники ГСЧС, с помощью специального аварийно-спасательного оборудования, освободили из поврежденной машины мужчину 1980 года рождения. И передали его медикам. Каретой скорой медицинской помощи пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Днепровскую городскую клиническую больницу №6", — отметили в пресс-службе.

Напомним, недавно в Днепре водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе, после чего пытался скрыться с места аварии.

Также мы сообщали, что в Днепропетровской области за час произошло две аварии — семь машин попали в ДТП.

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Тег ДТП, Днепр, отбойник, легковушка, Днепропетровская область, пострадавший

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АВТОР:

Журавель Максим

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