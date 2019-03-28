Под Днепром легковушка врезалась в отбойник: водителя из машины "вырезали" спасатели
"Скорая" госпитализировала мужчину в тяжелом состоянии
В Днепропетровской области на автодороге "Днепр — Полтава" легковушка слетела с проезжей части и врезалась в отбойник. Водителя из авто спасателям пришлось вырезать с помощью специального оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Жуткое ДТП произошло вечером 27 марта недалеко от села Баловка Днепровского района. Там ВАЗ 2106 слетел с дороги и врезался в отбойник. Удар оказался такой силы, что передняя чсть автомобиля полностью деформировалась. Чтобы вытащить из искореженной легковушки водителя, спасателям пришлось применить спецоборудование.
"Сотрудники ГСЧС, с помощью специального аварийно-спасательного оборудования, освободили из поврежденной машины мужчину 1980 года рождения. И передали его медикам. Каретой скорой медицинской помощи пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Днепровскую городскую клиническую больницу №6", — отметили в пресс-службе.
Напомним, недавно в Днепре водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе, после чего пытался скрыться с места аварии.
Также мы сообщали, что в Днепропетровской области за час произошло две аварии — семь машин попали в ДТП.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Под Днепром легковушка врезалась в отбойник: водителя из машины "вырезали" спасатели". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельное ДТП в Запорожье: погиб 18-летний водитель
Парень за рулем легковушки врезался в фуру и погиб на месте
В Киеве водитель внедорожника устроил масштабное ДТП с пострадавшими и сбежал
Внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другими автомобилями