Под Днепром легковушка врезалась в отбойник: водителя из машины "вырезали" спасатели

"Скорая" госпитализировала мужчину в тяжелом состоянии

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.

Под Днепром легковушка врезалась в отбойник: водителя из машины "вырезали" спасатели Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cac/10b/5c9cac10baf25.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cac/10b/5c9cac10baf25.jpg 2019-03-28T13:50:00+02:00 Днепр “Скорая” госпитализировала мужчину в тяжелом состоянии

В Днепропетровской области на автодороге "Днепр — Полтава" легковушка слетела с проезжей части и врезалась в отбойник. Водителя из авто спасателям пришлось вырезать с помощью специального оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Жуткое ДТП произошло вечером 27 марта недалеко от села Баловка Днепровского района. Там ВАЗ 2106 слетел с дороги и врезался в отбойник. Удар оказался такой силы, что передняя чсть автомобиля полностью деформировалась. Чтобы вытащить из искореженной легковушки водителя, спасателям пришлось применить спецоборудование.

"Сотрудники ГСЧС, с помощью специального аварийно-спасательного оборудования, освободили из поврежденной машины мужчину 1980 года рождения. И передали его медикам. Каретой скорой медицинской помощи пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Днепровскую городскую клиническую больницу №6", — отметили в пресс-службе.

Напомним, недавно в Днепре водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе, после чего пытался скрыться с места аварии.

Также мы сообщали, что в Днепропетровской области за час произошло две аварии — семь машин попали в ДТП.

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