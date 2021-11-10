Под Днепром людей вакцинируют прямо в маршрутке (фото)

Под Днепром в городе Новомосковск людей вакцинируют в маршрутке. Для желающих там есть три вакцини.
Об этом идется в Telegram-канале "Днепр областной".
Подробности
Микроавтобус оборудован всем необходимым. Каждый день мобильный пункт меняет локацию, чтобы прививки сделали как можно больше горожан.
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"Это помогает разгружать очереди в обычных центрах вакцинации в больницах", – пишут в Telegram-канале.
Вакцинируют жителей Новомосковска тремя вакцинами – Pfizer, CoronaVac и Astrazeneca.
Вакцинация в Украине
С начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека, из них получили одну дозу – 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).
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