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Под Днепром молодая мать убила собственного ребенка

20 января, 12:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

О смерти младенца в полицию сообщили медики

В Днепропетровской области полицейские задержали 23-летнюю женщину за убийство собственного ребенка.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по словам задержанной, она задушила 4-месячного сына из-за того, что он громко плакал.

16 января в полицию поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи Солонянской больницы о том, что в поселке Аполлоновка умер ребенок.

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

Как установили полицейские к смерти мальчика причастна его собственная мать. Орудием преступления оказался ремень, его изъяли правоохранители.

19 декабря по согласованию с местной прокуратурой матери ребенка сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "убийство". Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что под Киевом многодетная мать бросила новорожденную дочку умирать в лесу.

Также напомним, в Хмельницкой области мать двоих детей убила новорожденную дочь.

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убийство полиция мать младенец Днепропетровская область
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