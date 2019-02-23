Под Днепром мужчина погиб под бетонной плитой
Тело погибшего обнаружили на ферме возле элеватора
В Днепропетровской области на заброшенной ферме вблизи элеватора в поселке Партизанском было найдено тело мужчины, погибшего из-за падения железобетонной плиты. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС.
"23 февраля в 11:49 поступило сообщение, что на заброшенной ферме вблизи элеватора в поселке Партизанском Днепровского района на мужчину упала железобетонная плита", – говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что погибший, которому на вид около 45 лет, скончался на месте. С помощью специального оборудования – пневматических подушек и гидравлики – обломок плиты подняли и извлекли тело погибшего мужчины.
В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства этой трагедии.
Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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