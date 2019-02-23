Под Днепром мужчина погиб под бетонной плитой

Тело погибшего обнаружили на ферме возле элеватора

Фото: dp.dsns.gov.ua.

Под Днепром мужчина погиб под бетонной плитой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/d88/21e/5c4d8821e68f2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/d88/21e/5c4d8821e68f2.png 2019-02-23T18:44:12+02:00 Днепр Тело погибшего обнаружили на ферме возле элеватора

В Днепропетровской области на заброшенной ферме вблизи элеватора в поселке Партизанском было найдено тело мужчины, погибшего из-за падения железобетонной плиты. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС.

"23 февраля в 11:49 поступило сообщение, что на заброшенной ферме вблизи элеватора в поселке Партизанском Днепровского района на мужчину упала железобетонная плита", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что погибший, которому на вид около 45 лет, скончался на месте. С помощью специального оборудования – пневматических подушек и гидравлики – обломок плиты подняли и извлекли тело погибшего мужчины.

В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства этой трагедии.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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