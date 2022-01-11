Под Днепром мужчину до смерти замучили, требуя деньги

Двум подозреваемым в убийстве грозит пожизненное заключение, еще одной — 15 лет тюрьмы

Мужчину убили у него же дома во время рождественских праздников/Коллаж: "Сегодня"

В Днепропетровской области двое братьев и девушка проникли в дом 76-летнего мужчины и замучили его до смерти. Таким образом у него вымогали деньги.

Об этом сообщает Нацполиция в Днепропетровской области.

Реклама

Детали инцидента

По информации следствия, трагедия произошла во время рождественских праздников в городе Покров 8 января в 19:50. Двое братьев в возрасте 34 и 36 лет и 22-летняя девушка через окно залезли в дом потерпевшего. Они пытали мужчину: жестоко избивали и душили. Из-за этого он умер. После этого злоумышленники украли деньги и телефон умершего.

Действия правоохранителей

Злоумышленников заметила женщина, которая пришла навестить пожилого мужчину. Тогда они повалили ее на землю и украли серебряную цепочку.

Подозреваемые уже задержаны. Им вручили уведомление о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины — П. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), ч. 4 ст. 187 (Разбой), а также подозреваемые будут нести ответственность по ч. 2 ст. 186.

Реклама

22-летняя женщина будет привлечена к ответственности по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), что предусматривает до 15 лет лишения свободы. Мужчинам грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Преступность в Украине

Как пишет Wikipedia, уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики по преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году — 335 000, среди них убийств — 1326.

Реклама

Читайте также