Под Днепром мужчины начали стрельбу на водоеме, где купались дети: подробности (видео)

В Днепропетровской области мужчины открыли огонь по диким уткам, которые плавали возле пляжа. На тот момент в воде были дети.

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Видео опубликовала очевидица происшествия Наталия Киселева на своей странице в Facebook.

"Эти особи на катере приплыли к пляжу, где купаются люди, дети, и начали обстрел по воде плавающих уток. Вы законы физики знаете? Куда отрикошетит этот патрон. В детей рядом плавающих, в отдыхающих? Вокруг множество людей. Это жесть… Кто несет за это ответственность? Правила для кого? Вам кушать нечего? Идите в тир и обстреляйте там хоть друг друга. Напишите свой адрес, сделаем вам доставку еды", — написала она.

Также Наталия добавила, что отдыхающие обратились к правоохранителям, они приехали на место происшествия.

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Напомним, ранее мы сообщали, что под Киевом произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.

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Кроме того, в центре столицы ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой . Пострадали три человека, еще десять были задержаны.

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