Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Под Днепром на детской площадке прогремел взрыв: есть раненые

1 июля, 22:38

Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа

Фото: facebook.com/gunp.odessa
Фото: facebook.com/gunp.odessa.

На Днепропетровщине полиция устанавливает обстоятельства взрыва неустановленного предмета, в результате которого пострадали дети.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Событие произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района. Предварительно установлено, что во время игры с неизвестным предметом он взорвался. Ранения получили шесть детей в возрасте от четырех до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Фото: пресс-служба полиции

Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Ранее в Днепре мужчина, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие – выехал на детскую площадку. К счастью, дети во время аварии на площадке не гуляли, что позволило избежать трагедии.

Кроме того, в Днепре пара, находящаяся в алкогольном опьянении, открыла огонь из охотничьего ружья с балкона с 10-го этажа. В местной прессе говорят, что один из участников стрельбы - бывший прокурор. Как стало известно, инцидент произошел на проспекте Поля. Находясь на балконе 10-го этажа, мужчина и женщина стреляли в воздух из охотничьего ружья. При этом в нескольких метрах от них находилась детская площадка. Инцидент сняли на камеру мобильного телефона очевидцы.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взрыв, дети, детская площадка, пострадавшие, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость " Под Днепром на детской площадке прогремел взрыв: есть раненые". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военному-контрактнику, из-за которого на полигоне под Кривым Рогом были ранены несколько бойцов, выдвинули подозрение

Сегодня, 20:52

В результате взрыва гранаты, брошенной подозреваемым, пострадали три человека

Число пострадавших в результате атаки в Кабуле превысило 100 человек

Сегодня, 14:57

Полицейские уже ликвидировали двух нападавших

Масштабный теракт в Кабуле: известны детали инцидента

Сегодня, 11:42

Организаторы теракта начали перестрелку с местными правоохранителями

Российская ракета или беспилотник: возле столицы Кипра прогремел взрыв

Сегодня, 11:38

Инцидент мог быть случайностью, а его причиной – военные действия на Ближнем Востоке

Мощный взрыв прогремел в дипломатическом районе Кабула: погибли более 30 человек

Сегодня, 09:31

Поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана

В Киеве во дворе жилого дома взорвался Lexus: фото и видео

Сегодня, 08:30

В результате взрыва никто не пострадал

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

У Зеленского готовят кадровые решения по Виталию Кличко

К одному из освобожденных из плена "ДНР" ворвались сотрудники СБУ

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

ТОП фото выпускниц Днепра в Instagram

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

C 1 июля повысятся пенсии украинцам с длительным трудовым стажем

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами

Перед ним вставали на колени даже зеки

Египетские женщины лидируют в мире по избиванию мужей, - ООН

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Ядовитые змеи в Днепре: где водятся и как распознать опасную

Почему девушки интересуются женатыми мужчинами
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь