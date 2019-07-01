Под Днепром на детской площадке прогремел взрыв: есть раненые
Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа
На Днепропетровщине полиция устанавливает обстоятельства взрыва неустановленного предмета, в результате которого пострадали дети.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Событие произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района. Предварительно установлено, что во время игры с неизвестным предметом он взорвался. Ранения получили шесть детей в возрасте от четырех до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.
Фото: пресс-служба полиции
Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.
Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).
Ранее в Днепре мужчина, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие – выехал на детскую площадку. К счастью, дети во время аварии на площадке не гуляли, что позволило избежать трагедии.
Кроме того, в Днепре пара, находящаяся в алкогольном опьянении, открыла огонь из охотничьего ружья с балкона с 10-го этажа. В местной прессе говорят, что один из участников стрельбы - бывший прокурор. Как стало известно, инцидент произошел на проспекте Поля. Находясь на балконе 10-го этажа, мужчина и женщина стреляли в воздух из охотничьего ружья. При этом в нескольких метрах от них находилась детская площадка. Инцидент сняли на камеру мобильного телефона очевидцы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Под Днепром на детской площадке прогремел взрыв: есть раненые". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военному-контрактнику, из-за которого на полигоне под Кривым Рогом были ранены несколько бойцов, выдвинули подозрение
В результате взрыва гранаты, брошенной подозреваемым, пострадали три человека
Масштабный теракт в Кабуле: известны детали инцидента
Организаторы теракта начали перестрелку с местными правоохранителями
Российская ракета или беспилотник: возле столицы Кипра прогремел взрыв
Инцидент мог быть случайностью, а его причиной – военные действия на Ближнем Востоке
Мощный взрыв прогремел в дипломатическом районе Кабула: погибли более 30 человек
Поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана