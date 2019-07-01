Под Днепром на детской площадке прогремел взрыв: есть раненые

Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа

Фото: facebook.com/gunp.odessa.

На Днепропетровщине полиция устанавливает обстоятельства взрыва неустановленного предмета, в результате которого пострадали дети.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Событие произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района. Предварительно установлено, что во время игры с неизвестным предметом он взорвался. Ранения получили шесть детей в возрасте от четырех до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Фото: пресс-служба полиции

Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Ранее в Днепре мужчина, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие – выехал на детскую площадку. К счастью, дети во время аварии на площадке не гуляли, что позволило избежать трагедии.

Кроме того, в Днепре пара, находящаяся в алкогольном опьянении, открыла огонь из охотничьего ружья с балкона с 10-го этажа. В местной прессе говорят, что один из участников стрельбы - бывший прокурор. Как стало известно, инцидент произошел на проспекте Поля. Находясь на балконе 10-го этажа, мужчина и женщина стреляли в воздух из охотничьего ружья. При этом в нескольких метрах от них находилась детская площадка. Инцидент сняли на камеру мобильного телефона очевидцы.

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