Под Днепром нашли туши свиней, зараженных африканской чумой

В полиции говорят, кто выбросил туши животных - до сих пор неизвестно

Вспышка африканской чумы свиней. В Днепропетровской области возле села нашли туши животных. Закопали их посреди дороги. Местные говорят, скот здесь дохнет несколько лет подряд. Даже объявили карантин. Кто выбросил туши да не распространилась инфекция на соседние села – выясняли "Сегодня".

Семь мертвых туш свиней оставили прямо у дороги в нескольких километрах от села. Некоторые были в мешках, другие просто лежали под жарким солнцем.

Нашел свиней местный охотник, сообщил в полицию и Госпотребслужбу. Те взяли анализы и выяснили, что животные – болели.

"Две бригады выехали туда. Специалисты отбирали пробы и отправили в региональную лабораторию в тот же день. К концу дня лаборатория подтвердила нам диагноз заболевания африканской чумой этих свиней" ,- рассказал Сергей Плачков, начальник Новомосковск городского управления ГУ Госпотребслужбы в области.

Туши мертвых свиней нашли прямо у дороги. Сейчас этот участок земли продезинфицировали и обкопали. На расстоянии в 6 километров – карантинная зона.

Рядом с местом, где нашли мертвый скот – два села, и свиней там нет – уверяют сами жители. Мол, держать их перестали еще несколько лет назад, потому что те начали умирать.

Тогда тоже взяли пробы для исследования, и чумы не нашли.

В полиции говорят, кто выбросил туши животных – до сих пор неизвестно, хотя предполагают, что это были не местные.

"Кто это выбросил – местные или не местные – устанавливается, пока подозреваемых нет, также на территории этой громады нет свиноферм. Местные, которые здесь проживают, не держат свиней, из-за того, что такая проблема – животные дохнут", – говорит Артем Денисенко, полицейский офицер Песчанской громады.

Около сорока суток на этой территории будет карантин. Также создана специальная комиссия, которая будет следить, не распространяется инфекция.

Напомним, ранее в Черновицкой области произошла новая вспышка вируса африканской чумы свиней. На украинско-румынской границе нашли труп дикого кабана, а после проверки выяснилось, что животное было заражено.

После этого случая еще одну вспышку зафиксировали на территории охотничьих угодий: там нашли восемь туш мертвых кабанов. Всех зараженных животных сожгли, а территорию дезинфицировали. Карантин в регионе тогда не объявляли.

Также мы писали о том, что украинские аграрии пока что считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. На отечественном рынке дефицит мяса покрывается импортом.

В свою очередь, эксперт из Канады признал, что Украина пока "проседает" в торговле свининой, но имеет все возможности, чтобы стать мировым лидером по производству этого вида мяса.

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